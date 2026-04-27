Rodiny se pohádaly kvůli studně: Po masakru je 42 mrtvých

Ilustrační foto.  (Autor: Reuters)
27. dubna 2026
05:55

Při střetu mezi komunitami na východě afrického Čadu bylo v sobotu zabito nejméně 42 osob. Lidé se pohádali kvůli studně. Střety mezi zemědělci a pastevci si v zemi v letech 2021 až 2024 podle nevládní organizace ICG vyžádaly více než 1000 mrtvých a 2000 zraněných.

„Konflikt vypukl kvůli sporu o studnu mezi dvěma rodinami žijícími na tomto území. Zemřelo nejméně 42 lidí,“ uvedl Brahim Issa Galmaye, vládní zástupce v podprefektuře Guéréda v oblasti Wadi Fira.

Na místo dorazilo několik ministrů, vysokých místních úředníků i náčelník generálního štábu. „Situace je a zůstává pod kontrolou,“ uvedl večer v televizním vysílání Limane Mahamat, místopředseda vlády zodpovědný za správu území a decentralizaci.

Východní Čad, strategický region na hranicích s válkou zmítaným Súdánem, již několik let sužují konflikty mezi různými komunitami, zejména mezi usedlými domorodými zemědělci a arabskými kočovnými pastevci. Spory se vedou o půdu, dobytek i přístup k vodě. Při střetech mezi vesnickými komunitami bylo loni v listopadu v oblasti Hadjer-Lamis v centrální části země zabito nejméně 33 lidí, taktéž kvůli sporu o přístup ke studni.

Kvůli súdánské občanské válce, která vypukla v dubnu 2023, uprchl téměř milion z celkových 12 milionů vysídlených lidí právě do Čadu. Vicepremiér v této souvislosti uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby situaci zvládla a zabránila tomu, aby se konflikt do Čadu rozšířil.

