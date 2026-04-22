Operace Ocelový pták? Američtí piloti stíhaček na nebe kreslili penisy

Autor: Ondřej Chaloupecký - 
22. dubna 2026
10:56

Američtí piloti v zácviku působící ve Finsku museli na kobereček. Trénink otoček si totiž lehce opepřili a stíhačkami na nebe kreslili pánské genitálie.

Co vysvětlovat měli kadeti amerického letectva, kteří během tréninku na obloze nad Finskem ve svých strojích „kreslili“ zajímavé tvary. Lidé pozorující letouny ze země si neměli šanci ničeho všimnout. Data na radaru ale vše odhalila. Skutečně vše…

Mladí piloti schválně létali tak, aby trajektorie letu na displeji nakreslila pánská přirození! Klukovinu museli vysvětlovat vyšším šaržím. Velitele asi příliš neobměkčilo, že kadeti kromě několika penisů na nebi vystřihli i dvě srdce. Finové vyjádřili znepokojení nad pracovní morálkou mladých Američanů, zatímco americké letectvo slíbilo, že kadety potrestá.

Pan Troglodytes ( 23. dubna 2026 02:40 )

Kreslili sami sebe. 😁

Bleskoska ( 22. dubna 2026 16:42 )

Znáte Rorschachův test? Testovaný kouká na de facto barevné kaňky a vykládá, co tam vidí. Podle toho, co vidí, dokáže psycholog tipnout, na co myslí, co je jeho noční můra, čím je zatížen. Tož tak. Já jsem jednoho dne u takového testu pořád ve všem viděla prase, no, nějaký špatný dne asi. Tak jsem se sama sebe ptala, jestli jsem prase. Jind yjsem totiž viděla samé motýly, asi jsem byla motýl. Tady by se šéfové měli upřímně zeptat a upřémně si zodpovědět, když tam na obrázcích trajektorií vidí vocasy, jestli jsou sami vocasové.

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země