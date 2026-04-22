Operace Ocelový pták? Američtí piloti stíhaček na nebe kreslili penisy
Američtí piloti v zácviku působící ve Finsku museli na kobereček. Trénink otoček si totiž lehce opepřili a stíhačkami na nebe kreslili pánské genitálie.
Co vysvětlovat měli kadeti amerického letectva, kteří během tréninku na obloze nad Finskem ve svých strojích „kreslili“ zajímavé tvary. Lidé pozorující letouny ze země si neměli šanci ničeho všimnout. Data na radaru ale vše odhalila. Skutečně vše…
Mladí piloti schválně létali tak, aby trajektorie letu na displeji nakreslila pánská přirození! Klukovinu museli vysvětlovat vyšším šaržím. Velitele asi příliš neobměkčilo, že kadeti kromě několika penisů na nebi vystřihli i dvě srdce. Finové vyjádřili znepokojení nad pracovní morálkou mladých Američanů, zatímco americké letectvo slíbilo, že kadety potrestá.
Kreslili sami sebe. 😁