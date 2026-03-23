Mladík zabil v prostějovské vinotéce zákazníka: Feťák útočil kovovým stojanem!

Autor: ČTK - 
23. března 2026
10:44

Policie obvinila šestadvacetiletého muže z vraždy v Prostějově a dalších sedmi trestných činů. Obětí je pětašedesátiletý zákazník vinotéky, kterého zdrogovaný muž napadl kovovým reklamním stojanem. Obviněný byl pod vlivem pervitinu i kokainu, sdělil v pondělí krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Případ se stal ve čtvrtek minulý týden v centru Prostějova u obchodního domu. Obviněný napadl i další dva muže, nakonec ho zadrželi strážníci. Je ve vazbě, hrozí mu až 18 let vězení.

Muž, který měl pozitivní test na amfetaminy, metamfetaminy, opiáty a kokain, se podle kriminalistů po poledni nejprve pokusil ve Smetanových sadech ukrást motorovou čtyřkolku pracovníkovi údržby. Poté se dobýval do aut zaparkovaných na náměstí Svatopluka Čecha a napadl dvaapadesátiletého muže, který vyšel z vinotéky. Útočník ho udeřil a ukradl mu klíče od auta. „Pak vzal do rukou kovový reklamní stojan, rozbil výlohu vinotéky a dále okno od jednoho zaparkovaného vozidla, do kterého vnikl a marně se jej snažil nastartovat,“ popsal policejní mluvčí.

Po vystoupení z auta zaútočil zdrogovaný muž na dalšího zákazníka vinotéky, pětašedesátiletého muže. Stojanem ho měl udeřit do hlavy. Napadený utrpěl těžká poranění hlavy a přes okamžitou pomoc na místě zemřel. „Agresor po odchodu z místa ještě pěstmi napadl dalšího, devětačtyřicetiletého kolemjdoucího a způsobil mu zranění. Další dva muži agresora pronásledovali a vzápětí na místo dorazili strážníci městské policie, kteří útočníka zadrželi,“ doplnil Hejtman. Podle mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikiskové dva muži skončili s lehčími poraněními na chirurgii v prostějovské nemocnici.

Kromě vraždy a pokusu o těžké ublížení na zdraví policisté muže obvinili také z výtržnictví, poškození cizí věci, ublížení na zdraví, krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž byl v minulosti pětkrát odsouzen, mimo jiné za majetkovou a v jednom případě pro násilnou trestnou činnost.

V Olomouckém kraji jde letos již o čtvrtou vraždu. Naposledy v polovině února osmatřicetiletý muž v Šumperku bodl podle policie nožem do krku taxikářku, žena později zemřela v nemocnici. Muž je obviněn také z pokusu vraždy dalších dvou lidí, do kterých najel osobním autem při útěku před policií. Na konci ledna obvinili policisté z vraždy sedmapadesátiletého muže, který podle nich v Čelčicích na Prostějovsku napadl svou družku dekorační šavlí.

První letošní vražda v Olomouckém kraji se stala 1. ledna na Šumpersku, kde dvaačtyřicetiletá žena podle policistů zabila nožem svého přítele, motivem byly partnerské neshody. Tragédie se stala v domě v Pustých Žibřidovicích na Šumpersku, svou roli hrál také alkohol. Loni byl počet vražd a pokusů o ni v Olomouckém kraji rekordní, bylo jich 15.

nika f ( 23. března 2026 11:58 )

Hnus, měli ho na místě taky umlátit. Co s takovým lidským odpadem. 😡

offline ( 23. března 2026 11:46 )

Snad to na podmínku bude stačit.
Polehčujících okolností je tolik, že to vůbec není jisté.

