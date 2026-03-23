Hrůza v Jihlavě: Muž nelidsky týral partnerku a její matku!

23. března 2026
10:02

Policisté z Vysočiny se zabývají obzvlášť krutým případem. Padesátiletý muž měl psychicky týrat svou partnerku a její matku. Nedovolal jim vídat se, nadával a vyhrožoval a své družce dokonce odpíral jídlo. Hrozí mu nyní několik let vězení.

O příšerné situaci se policisté dozvěděli už v únoru. Od jedné z žen dostali oznámení na tísňovou linku, že muž v bytě je opilý a velmi agresivní. Policisté vyrazili na místo. V bytě podnapilého muže zadrželi a nabyli podezření, že by mohl být i pod vlivem blíže nespecifikovaných léků. Muži proto přivolali záchranáře a nechali ho odvést do nemocnice.

Během následného šetření s dvojicí matky a dcery vyšla najevo mrazivá pravda. Muž je podle zjištění policistů obě dlouhodobě týral. Agresora proto z bytu vykázali a zakázali mu kontakt s poškozenými. V polovině února zahájili proti muži policisté trestní stíhání. „Muž byl obviněn ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, přičemž čin spáchal na dvou osobách,“ uvedl vedoucí oddělení obecné kriminality Jakub Pivoňka.

Podle obvinění mužovo týrání trvalo od roku 2023. Mělo mít především psychický charakter, kdy je ponižoval a často používal výhrůžky a vulgární nadávky. K tomu jim navíc zamezoval v kontaktu a partnerce často odpíral jídlo. Několikrát je měl napadnout i fyzicky.

K tomu navíc v období od vykázaní z bytu velmi často porušoval nařízený zákaz kontaktu. Posílal jí desítky zpráv denně a to i přes opakované upozornění na zákaz ze strany ženy i policie. Na začátku minulého týdne ho tak policisté zadrželi na jihlavské ubytovně. „Policejní komisař rozšířil jeho trestní stíhání o obvinění z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ napsali policisté. Případ je stále předmětem vyšetřování, obviněnému muži však hrozí až osm let za mřížemi.

