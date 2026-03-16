Expertka o pašerácích kaktusů: Kradou a hrají si na zachránce!

Autor: Jan Šimůnek, Matouš Voldřich - 
16. března 2026
05:00

Čtveřice kaktusářů zadržených v Brazílii je jen špičkou ledovce? Našinci mají podle expertů dlouhodobě špatnou pověst. Zooložka Pavla Říhová je tuzemskou expertkou na ochranu chráněných druhů podle úmluvy CITES. Co si o případu českých pašeráků myslí?

Jaký je váš názor na případ?

Existují další případy, kdy Češi jedou na výpravu a pak si vezou kaktusy bez povolení zpátky, nebo je pošlou poštou. Když jsem pracovala v České inspekci životního prostředí, bylo hodně podobných záchytů. U nás jde o rozšířený koníček a část pěstitelů si myslí, že mohou CITES obcházet. Jde o ostudu, vrhá to špatné světlo na celý stát.

Jak časté byly záchyty kaktusů ze zahraničí?

Někdy šlo o několik případů za dva měsíce, záleží i na sezoně. Některé zásilky byly i o tisících kusů.

Jak se obhajují? Nám tvrdili, že kaktusy zachraňují.

To je běžný argument. Budou tvrdit, že je tam rozjezdí buldozery a že je musejí zachránit. Ale tohle tvrdí většina lidí, když je s kontrabandem chytíte, stejně se vymlouvají i lidé vozící exotická zvířata, zbraně, drogy. Osobně nevěřím tomu, že dovážejí jen rostliny ze zničených oblastí, což je často vidět i v jejich reportážích. Platí tam zákony a není na českých kaktusářích, aby posuzovali, zda jsou správné.

Jakou mají kaktusáři pověst?

Když byli v Česku na konferenci o kaktusech Mexičané, řekli jim, že nemají právo krást rostliny z jejich země. Nám by se také asi nelíbilo, kdyby si jen tak někdo přijel nakopat orchideje do KRNAP.

Zastánci zadržených řekli, že je neměli na kšeft.

Jestli je měli na kšeft, není důležité. Z brazilských médií vyplývá, že zadržení nebylo náhodné, ale součástí rozsáhlejší operace. Sledovali je. Moje zkušenost je, že když podobným způsobem chytí cizince, tak se aspoň trošku stydí. Ty české zatknou a komunita začne vykřikovat, jací to jsou chudáčci.

