Vychovatelka kopala, mlátila a házela s batolaty: Zděšení rodiče našli modřiny

Laura Floresová podezřelá z násilí na dětech
Laura Floresová podezřelá z násilí na dětech
Laura Floresová na záznamu z bezpečnostní kamery.
Laura Floresová na záznamu z bezpečnostní kamery.
Laura Floresová na záznamu z bezpečnostní kamery.
Autor: nkc - 
1. března 2026
16:00

Pracovnice školky v americké Indianě byla zatčená poté, co vystrašení rodiče nacházeli nevysvětlitelné modřiny na tělech svých ratolestí. Bezpečnostní kamery při vyšetřování odhalily agresivní zacházení vychovatelky, která je nyní v rukou policie.

Laura Florensová (31) pracovala ve školce v americkém městě Marion, když se na tělíčkách dětí, které měla na starosti, začala objevovat zranění v podobě škrábanců a modřin. Vystrašení rodiče začali situaci okamžitě řešit. Policisté při vyšetřování objevili záznam z bezpečností kamery, na kterém je Laura společně s dětmi.

Vychovatelka na videu vláčí děti za ruce, hází s nimi, mlátí je do břicha a chová se k nim agresivně. Podle webu News 6 měla být frustrovaná, že jedno z dětí nespí a ovládla ji zlost. Zraněným batolatům bylo přibližně 13 měsíců.

Roli mohlo hrát i její vlastní dítě chodící do té samé třídy! „Zdálo se, že je podezřelá frustrovaná z toho, že musí opustit své vlastní dítě, aby se postarala i o další batolata,“ uvedli vyšetřovatelé podle serveru Fox 35.

Zástupkyně školky uvedla, že podnik plně spolupracuje s vyšetřovateli a komunikuje s rodiči. „Zajistili jsme úplný přístup k našemu bezpečnostnímu systému a dokumentaci. Bezpečnost a pohodlí dětí v naší péči je pro nás nejvyšší prioritou,“ řekla. Vychovatelka je ve vazbě a soudní slyšení proběhne 31. března.

Video  Bezcitný zloděj okradl děti o vánoční dárky!  - TV JOJ
Video se připravuje ...
Laura Floresová podezřelá z násilí na dětech
Laura Floresová podezřelá z násilí na dětech
Laura Floresová na záznamu z bezpečnostní kamery.
Laura Floresová na záznamu z bezpečnostní kamery.
Laura Floresová na záznamu z bezpečnostní kamery.

Témata:
vychovatelkaškolkaUSAbatole
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Střecha nad hlavou v ohrožení: Janžurová bez obalu
Střecha nad hlavou v ohrožení: Janžurová bez obalu
Aha!
Týdenní horoskop od 2. do 8. března pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 2. do 8. března pro všechna znamení
Dáma.cz
Děti podle horoskopu: Raci. Jsou víc než citliví, hodně proměnliví, milují pořádek a svět dospěláků
Děti podle horoskopu: Raci. Jsou víc než citliví, hodně proměnliví, milují pořádek a svět dospěláků
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Kuchyně, obývák i ložnice na 17 metrech. Podívejte se, jak architekti řeší malé byty
Kuchyně, obývák i ložnice na 17 metrech. Podívejte se, jak architekti řeší malé byty
e15
ONLINE: Zlín - Plzeň 1:0. Senzační start domácích! Poznar v úvodu otevřel skóre
ONLINE: Zlín - Plzeň 1:0. Senzační start domácích! Poznar v úvodu otevřel skóre
iSport
Smrt Chámeneího: Vražda na tyranu není zločinem. Zničení islamistické diktatury v Íránu je ale oříšek
Smrt Chámeneího: Vražda na tyranu není zločinem. Zničení islamistické diktatury v Íránu je ale oříšek
Reflex
Masaryktown na Floridě: zapomenutý československý sen pod palmami slunečního státu
Masaryktown na Floridě: zapomenutý československý sen pod palmami slunečního státu
Lidé a země