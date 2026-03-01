Vychovatelka kopala, mlátila a házela s batolaty: Zděšení rodiče našli modřiny
Pracovnice školky v americké Indianě byla zatčená poté, co vystrašení rodiče nacházeli nevysvětlitelné modřiny na tělech svých ratolestí. Bezpečnostní kamery při vyšetřování odhalily agresivní zacházení vychovatelky, která je nyní v rukou policie.
Laura Florensová (31) pracovala ve školce v americkém městě Marion, když se na tělíčkách dětí, které měla na starosti, začala objevovat zranění v podobě škrábanců a modřin. Vystrašení rodiče začali situaci okamžitě řešit. Policisté při vyšetřování objevili záznam z bezpečností kamery, na kterém je Laura společně s dětmi.
Vychovatelka na videu vláčí děti za ruce, hází s nimi, mlátí je do břicha a chová se k nim agresivně. Podle webu News 6 měla být frustrovaná, že jedno z dětí nespí a ovládla ji zlost. Zraněným batolatům bylo přibližně 13 měsíců.
Roli mohlo hrát i její vlastní dítě chodící do té samé třídy! „Zdálo se, že je podezřelá frustrovaná z toho, že musí opustit své vlastní dítě, aby se postarala i o další batolata,“ uvedli vyšetřovatelé podle serveru Fox 35.
Zástupkyně školky uvedla, že podnik plně spolupracuje s vyšetřovateli a komunikuje s rodiči. „Zajistili jsme úplný přístup k našemu bezpečnostnímu systému a dokumentaci. Bezpečnost a pohodlí dětí v naší péči je pro nás nejvyšší prioritou,“ řekla. Vychovatelka je ve vazbě a soudní slyšení proběhne 31. března.
