Razie v sídle Allegra! Úřady vtrhly do kanceláří e-shopového giganta

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Allegro)
Autor: ČTK - 
26. února 2026
13:08

Polské úřady prohledávají sídlo internetového prodejce Allegro v Poznani a jeho kanceláře ve Varšavě. Firmu podezírají z porušení antimonopolních zákonů. Informuje o tom agentura Reuters. Allegro má zastoupení i v České republice.

Polský antimonopolní úřad UOKiK se domnívá, že společnost Allegro upřednostňovala své vlastní logistické služby před službami konkurence. Tím by podnik podle úřadu porušil pravidla hospodářské soutěže.

„Podezření z porušení pravidel hospodářské soutěže byla natolik závažná, že jsme se obrátili na soud a získali povolení k prohlídce,“ uvedl šéf UOKiK Tomasz Chróstny.

Allegro provozuje online tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, kde působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. V květnu 2023 firma zprovoznila online tržiště Allegro.cz a v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.

Video  Razie v IKEM, obětí je i Pirk? Nečekaná reakce Dády na trest. A bude pohřeb Prigožina?  - Bára Horáková, Lukáš Červeny, reuters
Video se připravuje ...

 

Témata:
razieallegroúřadyvaršavaPolskopoznaňČeskoVaršavaReutersPoznaňMall.czAllegroÚřad pro ochranu hospodářské soutěžeTomasz ChróstnyCZC.czOne Box
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5814834 ( 26. února 2026 14:56 )

👍

Uživatel_6270639 ( 26. února 2026 14:24 )

Allegro je úžasné,levné zboží,­potra­viny,­droge­rie, nářadí,poštovné v pohodě. Nějaká antimonopolni třenice se zákazníků nedotkne.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Trpělivost s vašimi prasečinami je u konce, paní Dopitová
Trpělivost s vašimi prasečinami je u konce, paní Dopitová
Aha!
Láska mezi slavnými: 7 českých párů, kterým vztah vydržel celý život. Jaký je jejich návod na štěstí?
Láska mezi slavnými: 7 českých párů, kterým vztah vydržel celý život. Jaký je jejich návod na štěstí?
Dáma.cz
Akční rodiče s dcerou procestovali 17 zemí ještě před jejími prvními narozeninami
Akční rodiče s dcerou procestovali 17 zemí ještě před jejími prvními narozeninami
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Rolls-Royce rozjel stroj na zisky. Hlad po motorech, AI a reaktorech tlačí jeho výsledky
Rolls-Royce rozjel stroj na zisky. Hlad po motorech, AI a reaktorech tlačí jeho výsledky
e15
Zranil Crosbyho, ale zámoří řeší Gudasovu homofobní nadávku. Nic jsem tím nemyslel, říká
Zranil Crosbyho, ale zámoří řeší Gudasovu homofobní nadávku. Nic jsem tím nemyslel, říká
iSport
Máme tu tisíce psychošmejdů a nevíme co s nimi. Terapeuti mimo systém jsou nebezpeční, říká odborník
Máme tu tisíce psychošmejdů a nevíme co s nimi. Terapeuti mimo systém jsou nebezpeční, říká odborník
Reflex
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Lidé a země