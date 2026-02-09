Záchranář močil kolegům do jídla a šéfovi na stůl: Úchylná videa prodával na internetu!
Záchranář z Pensylvánie měl zvláštní koníček. Vyžíval se v tom, že močil šéfovi na stůl a do jídla pro personál a u toho se natáčel. Postupně svojí močí kontaminoval celé pracoviště a u soudu má co vysvětlovat
Christopher Carroll (36) z Pensylvánie čelí obvinění z desítek trestných činů, které souvisí s močením na pracovišti. Záchranář Caroll se údajně natáčel v uniformě, jak močí na klávesnici svého nadřízeného v kancelářích místní hasičské stanice. To, ho však nejspíše dostatečně neuspokojilo a tak zašel ještě dál.
Pomočil celé pracoviště
Namočil do velké výrobny ledu na stanici, informuje deník Mirror. Státní zástupci uvedli, že močil do ledu a lopatkou to celé promíchal, poté udělal před kamerou gesto s palcem nahoru.
Státní zástupci Marylandu tvrdí, že na videích Carroll kontaminuje pomerančový džus, mýdlo na ruce, plechovku zeleniny a ventilační otvor klimatizace na stanici. Dokonce se objevila tvrzení, že byla kontaminována i plechovka vonného spreje v čekárně lékaře. Carroll se prý natáčel a videa zveřejňoval online s cílem prodávat je přes předplatitelské weby.
Důvod močení zůstává záhadou
Obhájci Carrolla uvedli, že nemá žádný trestní záznam a že se policii dobrovolně přiznal. „Všichni chtějí vědět proč, ale teď na to nemohu odpovědět,“ uvedl obhájce Seth Okin během soudního slyšení Carrolla v Towsonu, severně od Baltimoru.
