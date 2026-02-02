Násilník z Tinderu: Po propuštění napadl dalších 10 žen!
Ryan McVeigh z Velké Birtánie si vysloužil nelichotivou přezdívku „Násilník z Tinderu“. Ženy měl svádět pomocí falešných identit a následně z nich mámit peníze a v některých případech se dopustit i sexuálního zneužívání. Najevo také vyšlo, že mohl skončit ve vězení už v roce 2023, soud ho však nakonec propustil. Od té doby stihl zneužít dalších deset žen.
McVeighe britský soud poslal za mříže v listopadu. Během procesu však vyšlo najevo, že na lavici obviněných stanul už v roce 2023. Soud ho tehdy poslal na pár dní do vazby, nakonec ho však propustil. Během následujících dvou let se dopustil dalších deseti zneužití nevinných žen.
Jeho postup byl vždy podobný. Na internetových seznamkách, především na Tinderu, vystupoval pod falešnými identitami. Ze svých obětí takto vymámil v přepočtu více než jeden a půl milionu korun. Vybíral si zranitelné ženy, které za sebou měly domácí násilí. Dvě z žen navíc i znásilnil.
Podle jedné z obětí ho jeho předchozí zatčení od trestné činnosti neodradilo, ba naopak. „Zničil životy tolika žen. Soudní tahanice ho neodradily, spíš se zhoršil,“ popsala pro deník Daily Star. McVeigh si jejich jménem bral půjčky a zakládal profily na hazardních platformách.
„Škála vašeho podvodu a utrpení, které jste způsobil, je ohromující,“ řekla soudkyně Drummondová. Výpovědi obětí prý jasně ukazují, že je jeho chování dostalo do svízelných finančních situací a často způsobilo těžké úzkosti. Pachatel se nakonec doznal k podvedení celkem sedmnácti obětí. Dvě z nich i znásilnil. Rozsudek by měl přijít po psychiatrickém vyšetření.
