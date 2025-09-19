Svůdník Šimon z Tinderu skončil v klepetech! „Dědic diamantového impéria“ okradl stovky žen
Notoricky známý podvodník z Tinderu skončil v neděli v poutech na gruzínském letišti. Šimon Hajút, který na seznamkách působil jako dědic diamantového impéria Simon Leviev, okradl ženy z celého světa o stovky tisíc. Přesný důvod jeho zadržení v Batumi není zatím jasný.
Vztahového podvodníka zadržela policie hned na letišti. Oficiální důvody zatčení zatím úřady neuvedly. „Mluvil jsem s ním den po zadržení. Důvodům zatčení zatím moc nerozumíme,“ řekl deníku The Sun Hajútův právník Gili Bar Zohar. „Po světě do té doby cestoval úplně bez omezení,“ dodal.
Šimon se po světě „proslavil“ v dokumentu od Netflixu jménem The Tinder Swindler. Ten odhalil Šimonův nekalý způsob získávání peněz na Tinderu. Vydával se totiž za dědice firmy obchodující s diamanty, která má miliardové obraty. Na seznamce si vybíral dobře situované ženy, které okouzlil u večeře, zahrnoval je dárky a lichotkami občas se s nimi sešel. Tvrdil, že cestuje po světě a není dlouho na jednom místě.
Po chvíli dvoření však přišel zlom. Šimon si vymyslel například, že jeho bodyguarda kdosi unesl a on potřebuje půjčit peníze na jeho záchranu. A zatímco jeho oběti si braly vysoké půjčky, aby zachránili život jeho bodyguarda, Šimon si z jejich peněz naplno užíval a vybíral si nové cíle. Podle dostupných informací se měl chvíli skrývat i v Česku a často navštěvovat místní bary.
Šimon byl poprvé odsouzen v roce 2019. Policie ho tenkrát zadržela v Řecku. Za podvod, padělání a krádež si odseděl patnáct měsíců. Dokument o jeho podvodných praktikách vyšel v roce 2021.
