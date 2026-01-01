Obrovská exploze ve švýcarském baru: Výbuch si vyžádal mrtvé!

Švýcarské lyžařské středisko Crans Montana
Švýcarské lyžařské středisko Crans Montana  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
1. ledna 2026
07:34

Při výbuchu v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana přišlo o život několik lidí, informovala agentura AFP s odvoláním na policii. Ve středisku zahřměla jedna či více explozí a vypukl požár, na místě zasahují nejméně čtyři vrtulníky a velký počet sanitek, uvedla ráno na svém webu stanice Rhône FM.

"Došlo k výbuchu neznámého původu," řekl agentuře AFP Gaëtan Lathion, policejní mluvčí v kantonu Valais (Wallis) na jihozápadě Švýcarska. "Je zde několik zraněných a několik mrtvých," dodal s tím, že zásah pokračuje.

Podle něj exploze nastala kolem 01:30 v baru Le Constellation, který je oblíbený mezi turisty, právě když lidé slavili příchod nového roku.

Snímky zveřejněné švýcarskými médii ukazují budovu v plamenech a zasahující záchranné složky v okolí.

