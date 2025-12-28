Muži na večírku v Moskvě explodoval žaludek: Vypil nebezpečný koktejl
Vánoční radovánky v Moskvě skončily jako noční můra. Servírování okázalého nápoje se náhle zvrhlo v boj o život. Koktejl připravovaný za pomoci tekutého dusíku způsobil explozi žaludku Sergeye (38), který v okamžiku zkolaboval a skončil ve vážném stavu v nemocnici.
Moskevský vánoční večírek se během pár sekund proměnil v tragédii. Show připravená neznámým šéfkuchařem zahrnovala mražení za pomoci tekutého dusíku. Nikdo z hostů ale nevěděl, že samotná konzumace dusíku může být smrtelně nebezpečná.
V zábavné a uvolněné atmosféře připravil šéfkuchař osudový nápoj Sergeyovi a ještě ho hecoval, aby koktejl rychle vypil. Ze sklenice šel obrovský oblak tekutého dusíku a škádlený muž ho vypil celý naráz. Okamžitě po požití, za smíchu kamarádů, propadl silné bolesti a o chvilku později zkolaboval. Po převezení do nemocnice lékaři zjistili, že zraněnému rychlým šířením plynu v těle explodoval žaludek.
Ihned podstoupil náročnou operaci. Jeho stav je vážný, ale zotavuje se, informoval deník Daily Mail. Tekutý dusík se po konzumaci promění na plyn a tím dochází k explozi. Proto by se nápoje připravované za jeho pomoci měly pít až po úplném odpaření, uvedl server The Sun.
