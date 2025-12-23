Podvodník pitomec zavolal rovnou na 158: Policistovi nabízel obchod s kryptoměnou
Podvodník zavolal policii a začal nabízet obchod s kryptoměnou! Nevzdělaný lhář, nejspíše z ciziny, zavolal na linku 158 a začal policistovi vysvětlovat, že u něj má uložených 250 tisíc korun a měl by je okamžitě investovat. Policista chvilku hrál hru s ním, nakonec mu vysvětlili, že se přepočítal. Telefonát ve videu obsahoval zásadní body, podle kterých je možné rozpoznat, jak takový podvod funguje.
Policie sdílela na svém Facebooku šokující záznam z telefonátu, který obdržela jedna ze služebních hlídek. Neznalý podvodník drze zavolal na linku 158 bez vědomí, že jedná s policií a začal aplikovat lživé a manipulativní praktiky k získání osobních bankovních údajů.
Zkušený policista situaci okamžitě odhalil a chvilku hrál hru s podvodníkem dál. Muž, soudě podle přízvuku, z ciziny spustil naučený scénář. Začal vysvětlovat, že je nutné se přihlásit do internetového bankovnictví, kde na policistu čeká 250 tisíc korun z minulosti. Hned na to navázal, že ho bude navigovat krok po kroku jako jeho osobní manažer a bude potřebovat jednorázové ověření přes autentizační kód v mobilu.
Snažil se uměle vytvořit nátlak a vyvolat naléhavost situace. Policista mu vysvětlil, že nyní nemůže spolupracovat, jelikož řídí a otočil karty proti podvodníkovi. Začal se vyptávat, z jakého města lhář volá. Zloděje otázka rozhodila a nebyl na ni vůbec připravený. Po dlouhé odmlce odpověděl.
Nakonec mu policista vysvětlil, že se podvodník přepočítal a dovolal se Policii České republiky. Zloděj v tu chvíli zpanikařil a snažil se, byť nesmyslně, reagovat. Policista ho konfrontovala s falešným telefonním číslem a vydáváním se za důvěryhodnou osobu. Lhář v tu chvíli zavěsil.
Telefonát byl krásnou ukázkou praktik podvodníků. Policie v nahrávce vypíchla důležité body a napsala k nim stručný komentář. Mezi ty hlavní patřila smyšlená legenda a příběh o instituci, spoofing (falešné telefonní číslo), snaha o psychický nátlak, fiktivní pocit ztráty peněz, pokus o získání osobních údajů a bankovního přístupu. Policie dále doplnila, že se případem budou zabývat kriminalisté.
Že zrovna redaktor někoho označuje slovem "pitomec", když si ani není ochoten/schopen zjistit informace, než něco vypustí...