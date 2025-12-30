Krásná streamerka umřela při nehodě na motorce: Smrt zasáhla slavného hudebníka
Začínající influencerka zemřela děsivou smrtí v dopravní zácpě v mexickém městě Monterrey. Jela na motorce za dodávkou, která se na poslední chvíli rozhodla změnit směr jízdy. To se pro krásku během sekundy stalo osudným. Přestože měla helmu, střetu na místě podlehla.
Kráska María José Calderónová (†23), přezdívaná Mayits, měla skvěle našlápnutou kariéru tvůrkyně na sociálních sítích. Věnovala se hraní videoher, živému vysílání, tanci a tvorbě vtipného a zábavného obsahu, uvedl deník The Sun. Na Instagramu měla dohromady přes 45 tisíc sledujících a číslo nezastavitelně rostlo. Vše nasvědčovalo zdárné kariéře. Osud s ní měl ale jiné plány a mladá motorkářka nás opustila dřív, než plánovala.
Ve čtvrtek 18. prosince jela María na motorce při dopravní zácpě v mexickém městě Monterrey s 1,1 miliony obyvatel. Řidič dodávky jedoucí před ní se na poslední chvíli rozhodl změnit pruh, to se jí stalo osudným. Influencerka nestihla včas zareagovat a střet s vozidlem ji stál život. Na místě podlehla zranění hlavy, přestože měla helmu, informoval server Need to Know.
Náhlá smrt připomněla všem fanouškům i ostatním tvůrcům pomíjivost a křehkost života. K jejímu náhlému odchodu na onen svět se vyjádřil i uznávaný kolumbijský tvůrce WestCOL, kterého smrt velmi zasáhla. Tragickou událost oznámil v živém vysílání, při kterém bylo vidět jeho značné znepokojení a smutek. Influencer má na Instagramu skoro 6 milionů sledujících a věnuje se produkci hudby.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.