Vražda na Šternbersku: Policie zadržela podezřelého

Neštěstí se stalo na Šternbersku.
21. prosince 2025
13:51

Od brzkých ranních hodin mají plné ruce práce olomoučtí kriminalisté. V rodinném domě na Šternbersku došlo k násilnému úmrtí ženy. Policisté zadrželi jednu osobu a případ vyšetřují jako vraždu.

Olomoučtí krajští kriminalisté se od brzkých ranních hodin zabývají násilným úmrtím ženy v rodinném domě na Šternbersku.

„V této souvislosti jsme zadrželi jednu osobu. Kriminalisté prověřují čin pro podezření z vraždy. Více informací sdělíme, jakmile to bude možné,“ informuje na síti X Policie České republiky. 

Radka Zajíčková ( 21. prosince 2025 14:19 )

Fotka na začátku článku je Český Šternberk. Se zmiňovanou oblasti v článku nemá nic společného. Šternberk ba Olomoucku vypadá jinak. Redaktoři by si měli dát pozor na to, co zveřejňují.

