Otřesný mord v Jelení Hoře: Dívka (12) ubodala spolužačku
V Jelení Hoře na jihu Polska byla zadržena 12letá dívka, která je podezřelá, že ubodala svoji o rok mladší spolužačku. Informují o tom polská média. Mluvčí prokuratury uvedla, že motiv činu není známý a že se dívky znaly od vidění, o kamarádky nešlo.
Policie v Jelení Hoře, městě nedaleko hranic s Českem, v pondělí dostala informaci o tom, že na břehu potoka asi 200 metrů od školy leží tělo dívky. Byly na něm bodné rány nožem. Z vraždy je podezřelá o rok starší dívka, která s obětí chodila do stejné školy.
Soud povolil policii, aby 12letou školačku zadržela, informuje televize TVN24 na svých internetových stránkách. V úterý ji vyslechla. Zároveň shromažďuje informace ze záznamů městských kamer nebo od člověka, který policii nahlásil, že vidí, jak se dívky perou.
Údajná pachatelka v minulosti neměla problémy se zákonem. Vzhledem k jejímu věku s ní trestní řízení musí být vedené podle zvláštního zákona týkajícího se dětí. Po výslechu dívky všechna akta k případu dostal rodinný soud, který kromě jiného rozhoduje o trestných činech spáchaných nezletilými.
Kvůli tomuto případu v Jelení Hoře zasedl krizový štáb a starosta Jacek Lužniak řekl, že žáci a učitelé školy, kam zavražděná dívka chodila, dostanou psychologickou pomoc. Tuto podporu budou moci využít i rodiče oběti. Psychology do Jelení Hory pošle i ministerstvo vnitra, oznámil náměstek šéfa resortu Wieslaw Szczepański. Lužniak také oznámil, že v den pohřbu dívky bude v Jelení Hoře vyhlášen smutek. Kdy se pohřeb uskuteční, ale zatím není jasné.
