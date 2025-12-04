Tyran ze Siřemi věznil ženu ve sklepě: Dostal pouze podmínku! Soud tím porušil zákon
Krajský soud v Ústí nad Labem porušil zákon, když muži z Lounska uložil za znásilnění a omezování osobní svobody jen podmínku. Nejvyšší soud (NS) dal za pravdu stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Muž později trestnou činnost opakoval, údajně v Siřemi věznil a znásilňoval další ženu. Výrok NS se však týká předešlého odsouzení a nemá bezprostřední důsledky. Za dané procesní situace totiž NS nemůže verdikt zrušit. Rozhodnutí je dostupné na úřední desce.
Okresní soud v Lounech muži v roce 2022 vyměřil tříletý nepodmíněný trest, odvolací soud ale trest změnil na podmíněný a stanovil pětiletou zkušební dobu. Podle Blažkovy stížnosti krajský soud „zásadním způsobem nesprávně vyhodnotil přitěžující okolnosti, a naopak nadhodnotil význam polehčujících okolností“. To nyní potvrdil NS, podle kterého krajský soud „bagatelizoval a zjednodušil skutkový stav“.
Muž ze Siřemi je nyní obviněný z další trestné činnosti podobného charakteru. Ve sklepě ve svém domě měl několik měsíců držet ženu spoutanou řetězem. Tu měl unést ve vedlejším městě přetáhnutím kukly přes hlavu a naložením do auta. Oběti ve sklepě údajně oholil hlavu a fyzicky ji týral. S nelidským chováním mu měli pomáhat tři další lidé.
