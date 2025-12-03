V případu čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud v Brně ve středu znovu případ otevřel po 3,5 letech. Žalobce mu na úvod jednání navrhl, aby všechny dohody schválil.
Soud schválil dohodu o vině a trestu bývalému místostarostovi Brna-střed Švachulovi (dřív ANO), dohodl si trest 7 let a 8 měsíců a propadnutí části majetku v hodnotě milionů korun. Je to méně než původních 9,5 roku, které dostal při předchozím líčení.
Někdejšího šéfa investičního odboru Brna-střed Petra Liškutina, který byl zároveň místostarostou za hnutí ANO v Brně-Ivanovicích, soud potrestal podmínkou na necelé tři roky a má zaplatit 1,7 milionů Kč.
Kauza se zabývala ovlivňování zakázek na radnici části Brno-střed. V původním řízení soud všechny obžalované až na dva muže odsoudil, odvolací soud ale rozsudek zrušil a případ vrátil do Brna.
Dva podnikatele soud zprostil
Dohodu o vině a trestu tak neuzavřeli jen podnikatelé Ivan T. a Petr K.. Oba vinu odmítali a soud je původně v plném rozsahu zprostil.
„Tresty byly s různými obžalovanými dohodnuty různým způsobem, ale dá se říci, že jsou zhruba v kontextu původního zrušeného rozsudku, mírně zmírněné s ohledem na to, že uběhla poměrně dlouhá doba. Jsou tam i nepodmíněné tresty," řekl státní zástupce Petr Šereda.
Žalobce Karel Cibulka k trestům v kauze Stoka Zdeněk Matyáš
Korupce na radnici Brna-středu se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Zmanipulované zakázky přesahovaly podle soudu 260 milionů korun. Obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.
Vrchní soud našel závažné vady
Původní hlavní líčení se uskutečnilo v září 2020. Rozhodnutí soud vyhlásil v květnu 2022, odvolali se proti němu jak obžalovaní, tak žalobce, který pro některé obžalované žádal přísnější tresty.
Odvolací vrchní soud rozsudek zrušil v listopadu 2024. Podle odůvodnění proces trpěl závažnými vadami, kvůli nimž rozsudek nemohl obstát, soud například rozhodoval o skutku, pro který ani nebyla podána obžaloba.