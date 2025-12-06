Panika ruských boháčů: Z jejich luxusních porsche se staly nepojízdné plechovky
Automobily značky Porsche v Rusku čelí tajemné paralýze. Auta totiž přes noc přestala fungovat. Šušká se o blokaci satelitu nebo sabotáži!
V pondělí 1. prosince se stovky majitelů porsche probudily a zjistily, že jejich auta jsou jen nepojízdné plechovky na kolečkách, informuje na svém webu carcoops. Podle prvotních zpráv může být jádrem pudla takzvaný Vehicle Tracking System (VTS) – satelitní bezpečnostní systém pro sledování vozidel.
Sabotáž?
Ať už jde o chybu softwaru, nebo záměrný zásah třetí strany, výsledek je stejný. Od Moskvy po Krasnodar si řidiči minulý týden stěžovali, že jejich motory na silnici zhasly, palivové systémy byly zablokovány a alarmy mimo provoz.
Problém se týká modelů Porsche od roku 2013, všechny s VTS. Pokud VTS ztratí signál ze satelitu, automaticky aktivuje zámek motoru a zastaví auto.
V Rusku se už spekuluje o úmyslném zásahu ze Západu. Jeden z dealerů aut uvedl: „Je možné, že k tomu došlo záměrně,“ přičemž zároveň upozornil, že pro tuto teorii zatím neexistují žádné přímé důkazy.
Automobilka mlčí
Majitelé těchto luxusních mazlíčků se nyní tlačí do servisů a odtahových středisek, přesvědčeni, že jejich auta padla za oběť satelitnímu výpadku nebo záměrné sabotáži. Po celém Rusku přibývají nepojízdná porsche a zatím nikdo neví, jak je znovu rozjet!
Porsche zastavilo nové dodávky automobilů do Ruska po invazi na Ukrajinu, ale vozy této značky jsou stále oblíbené mezi bohatými majiteli.
Ruská pobočka Porsche se odmítla vyjádřit a globální vedení automobilky dosud situaci nekomentovalo.
Všetci Rusi majú Porsche ?