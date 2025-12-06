Panika ruských boháčů: Z jejich luxusních porsche se staly nepojízdné plechovky

Autor: avi - 
6. prosince 2025
11:35

Automobily značky Porsche v Rusku čelí tajemné paralýze. Auta totiž přes noc přestala fungovat. Šušká se o blokaci satelitu nebo sabotáži!

V pondělí 1. prosince se stovky majitelů porsche probudily a zjistily, že jejich auta jsou jen nepojízdné plechovky na kolečkách, informuje na svém webu carcoops. Podle prvotních zpráv může být jádrem pudla takzvaný Vehicle Tracking System (VTS) – satelitní bezpečnostní systém pro sledování vozidel.

Sabotáž?

Ať už jde o chybu softwaru, nebo záměrný zásah třetí strany, výsledek je stejný. Od Moskvy po Krasnodar si řidiči minulý týden stěžovali, že jejich motory na silnici zhasly, palivové systémy byly zablokovány a alarmy mimo provoz.

Problém se týká modelů Porsche od roku 2013, všechny s VTS. Pokud VTS ztratí signál ze satelitu, automaticky aktivuje zámek motoru a zastaví auto.

V Rusku se už spekuluje o úmyslném zásahu ze Západu. Jeden z dealerů aut uvedl: „Je možné, že k tomu došlo záměrně,“ přičemž zároveň upozornil, že pro tuto teorii zatím neexistují žádné přímé důkazy.

Automobilka mlčí

Majitelé těchto luxusních mazlíčků se nyní tlačí do servisů a odtahových středisek, přesvědčeni, že jejich auta padla za oběť satelitnímu výpadku nebo záměrné sabotáži. Po celém Rusku přibývají nepojízdná porsche a zatím nikdo neví, jak je znovu rozjet!

Porsche zastavilo nové dodávky automobilů do Ruska po invazi na Ukrajinu, ale vozy této značky jsou stále oblíbené mezi bohatými majiteli.

Ruská pobočka Porsche se odmítla vyjádřit a globální vedení automobilky dosud situaci nekomentovalo.

Video  Zloději se ukrást porsche vůbec nepovedlo.  - Youtube.com
Uživatel_6202245 ( 6. prosince 2025 17:13 )

Všetci Rusi majú Porsche ?

Martin Matiaško ( 6. prosince 2025 16:00 )

EURÓPSKE SPRIKNUTIE – sabotáž Trumpovej mierovej dohody !!
Americká FBI už mala konať a pozatýkať sprisahancov rad radom.
------------------------------------------------------------
Unikol prepis tajného hovoru medzi poprednými európskymi lídrami, ktorý odhalil znepokojujúce sprisahanie s cieľom sabotovať snahu prezidenta Donalda Trumpa dosiahnuť skutočnú mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Tu ide o jasnú a preukázateľnú sabotáž mierového procesu a mierových rozhovorov s cieľom úplne sabotovať dosiahnutie Mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou. Z právneho hľadiska ide o kriminálny trestný čin. Zasiahnuť by mala okamžite Americká FBI a pozatýkať európskych pseudo-politikov, ktorí sa zúčastňujú sprisahania a sabotovania mierových procesov s cieľom zničiť Mierovú dohodu.

Pat_h ( 6. prosince 2025 12:55 )

Kvalitní trolling. Jen tak na ně.

Uživatel_5313099 ( 6. prosince 2025 12:13 )

Aut Porsche na Ukrajině se to netýká? Tak už je jasné který terorista v kiberprostoru za to může.

