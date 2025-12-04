Brutální vražda kvůli bitcoinům ve Vídni: Politikova syna mučili a upálili!
Když přijeli policisté ve Vídni k hořícímu mercedesu v luxusním obytném komplexu, naskytl se jim hrůzný pohled. Uvnitř bylo ohořelé lidské tělo. Vyšetřování nyní přineslo šokující detaily brutální vraždy, mučení a krádeže.
Podle serveru balkanweb byl obětí student Daniil Kuzmin (21), syn ukrajinského místostarosty Charkova Serhije Kuzmina. Když se s ním rodina nemohla spojit a zjistila, že někdo vyluxoval jeho kryptoměnové účty, okamžitě zalarmovali policii.
Mladíka upálili zaživa
Když 26. listopadu zazněl prestižní vídeňskou čtvrtí Donaustadt alarm, policisté našli luxusní mercedes spálený na uhel a na zadním sedadle ohořelé torzo.
Vyšetřování odhalilo, že pachatelé se neštítili ničeho. Mladého studenta napadl v podzemním parkovišti spolužák, poté ho s komplicem násilně naložili do otcova černého mercedesu a brutálně mučili.
Soud uvedl, že podezřelí přinutili oběť převést peníze ze svých kryptopeněženek na vlastní účty, a o několik hodin později ho upálili v autě zaživa!
Vyluxovali kryptoměnové peněženky
U černého mercedesu s ukrajinskými registračními značkami byl nalezen kanystr s benzinem, přestože auto jezdilo na naftu.
Dva podezřelí, rovněž Ukrajinci ve věku 19 a 45 let, byli zatčeni poté, co se vrátili na Ukrajinu s velkým obnosem peněz v hotovosti.
Předpokládá se, že rychle převedli kryptoměnové prostředky na hotovost. Mladší podezřelý studoval na stejné univerzitě jako oběť.
Asi nakradené peníze od Fialy 🤔