Brutální vražda kvůli bitcoinům ve Vídni: Politikova syna mučili a upálili!

Mladíka upálili kvůli kryptoměnám.
NFT - Nezaměnitelný token  (Autor: CMS)
Autor: avi - 
4. prosince 2025
12:12

Když přijeli policisté ve Vídni k hořícímu mercedesu v luxusním obytném komplexu, naskytl se jim hrůzný pohled. Uvnitř bylo ohořelé lidské tělo. Vyšetřování nyní přineslo šokující detaily brutální vraždy, mučení a krádeže.

Podle serveru balkanweb byl obětí student Daniil Kuzmin (21), syn ukrajinského místostarosty Charkova Serhije Kuzmina. Když se s ním rodina nemohla spojit a zjistila, že někdo vyluxoval jeho kryptoměnové účty, okamžitě zalarmovali policii.

Mladíka upálili zaživa

Když 26. listopadu zazněl prestižní vídeňskou čtvrtí Donaustadt alarm, policisté našli luxusní mercedes spálený na uhel a na zadním sedadle ohořelé torzo.

Vyšetřování odhalilo, že pachatelé se neštítili ničeho. Mladého studenta napadl v podzemním parkovišti spolužák, poté ho s komplicem násilně naložili do otcova černého mercedesu a brutálně mučili.

Soud uvedl, že podezřelí přinutili oběť převést peníze ze svých kryptopeněženek na vlastní účty, a o několik hodin později ho upálili v autě zaživa!

Vyluxovali kryptoměnové peněženky

U černého mercedesu s ukrajinskými registračními značkami byl nalezen kanystr s benzinem, přestože auto jezdilo na naftu.

Dva podezřelí, rovněž Ukrajinci ve věku 19 a 45 let, byli zatčeni poté, co se vrátili na Ukrajinu s velkým obnosem peněz v hotovosti.

Předpokládá se, že rychle převedli kryptoměnové prostředky na hotovost. Mladší podezřelý studoval na stejné univerzitě jako oběť.

Video  NFT - Nezaměnitelný token  - Videohub
Video se připravuje ...

Témata:
krádežvraždapožárstudentupáleníkryptoměnaVídeňpolicieUkrajinaCharkovoběť
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Zombie útočí ( 4. prosince 2025 23:54 )

Asi nakradené peníze od Fialy 🤔

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud