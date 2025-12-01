Podivná ozdoba na stromku v Jihlavě: Zdrogovaný muž před bludy utekl na špici jehličnanu!
Místo vánoční hvězdy se na špici jehličnanu v Jihlavě usadil o víkendu polonahý muž (36) a vydával podivné zvuky. Kdyby nepřijela pomoc, nocoval by tam nejspíš dodnes.
Když se k němu hasič s policistou na plošině speciálního vozu přiblížili a snažili se ho přemluvit, aby s nimi sjel dolů, přelézal vyděšeně na okolní větve jako veverka.
Po marných pokusech vylezli hasiči až nad strom a jeden z nich se k němu spustil. To byl impuls, že muž slezl sám na zem. Silně podchlazeného ho záchranka vezla do nemocnice, kde se muž rozpovídal, co stálo za jeho bizarním zážitkem.
„V pátek večer prý užíval drogy. Měl pak zvláštní bludy a vidiny, že ho někdo pronásleduje. Proto kolem půlnoci vylezl na strom, kde ho ráno objevil oznamovatel,“ popsal příběh jeden ze zasahujících policistů.
