Rozsáhlý požár v bažantnici v Boršicích: Vyjet muselo 9 jednotek hasičů
Požár hospodářského objektu bažantnice v Boršicích na Uherskohradišťsku způsobil podle informací hasičů škodu ve výši 6,5 milionu korun. Hořet tam začalo v pátek večer, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu, uvedl na síti mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák.
Operační středisko vyslalo profesionální i dobrovolné hasiče k požáru bažantnice v Boršicích v pátek ve 21:20. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu, na místě oheň likvidovalo devět jednotek hasičů s 12 kusy techniky, uvedl Tlušťák. Oheň dostali pod kontrolu hasiči zhruba hodinu po zásahu. Příčinu vzniku požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů.
