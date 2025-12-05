Zvrhlík Epstein chtěl umlčet prince Andrewa? Historik popsal děsivý plán s nájemným vrahem
Britský historik Andrew Lownie přišel s tvrzením, že pedofil Jeffrey Epstein měl před smrtí plán na fyzickou likvidaci prince Andrewa a jeho bývalé ženy Sarah Fergusonové. Podle něj se americký finančník obával, že by mohli odhalit jeho zločiny a chtěl na ně najmout vraha.
Britský historik a publicista, který se dlouhodobě zabývá britskou královskou rodinou připomněl, že Jeffrey Epstein, americký finančník odsouzený za sexuální delikty na nezletilých, seděl v roce 2019 ve vazbě a čekal na další proces týkající se obchodování s dětmi. Právě tehdy podle něj propadal extrémní paranoie a bál se, že jeho rozsáhlá síť zločinů bude naplno odhalena.
Lownie tvrdí, že měl informace od dvou zdrojů, jednoho z Paříže a jednoho bývalého agenta FBI z Floridy. Ti mu měli sdělit, že Epstein kontaktoval bývalého člena britské elitní jednotky SAS, aby se „zbavil Yorků“, píše deník The Sun.
Výraz „Yorkové“ označuje prince Andrewa, Vévodu z Yorku, a jeho bývalou manželku Sarah Fergusonovou. Andrew je bratrem britského krále Karla III., Fergusonová je matkou jejich dvou dcer Beatrice a Eugenie. Právě Andrew se v posledních letech potýká s dopady svých vazeb na Epsteina, ačkoliv jakékoli nezákonné jednání zásadně odmítá.
Strach o život a možné motivy
Sarah Fergusonová se měla obávat o vlastní bezpečí i bezpečí svých dcer. Vztahy, které udržovala s Epsteinem i po jeho prvním odsouzení z roku 2008, tak podle historika mohly pramenit právě ze strachu o život. Lownie podotkl, že Epstein se znal s velmi nebezpečnými lidmi a Fergusonová mohla reálně vnímat možnost útoku.
Smrt za mřížemi a nové spekulace
Badatel také uvedl, že viděl dokumenty FBI, podle nichž by Epsteinova smrt nemusela být sebevraždou, jak zněl oficiální závěr. Mohl být zabit spoluvězněm. Epstein měl zároveň věřit, že ho mohou odstranit skupiny napojené na britský Palác. Tato podezření podle historika sílila natolik, že mluvil o vlastní likvidaci ze strany „sil s mocnými zájmy“.
Mlčení Paláce
Buckinghamský palác ani mluvčí Sarah Fergusonové se k tvrzením nevyjádřili. V kuloárech se však znovu otevírá otázka, co vše Epstein věděl a jaké informace mohl použít proti lidem ve svém okolí.
Prince Andrew i nadále trvá na tom, že se ničeho nezákonného nedopustil.
Vždy se na toho kdo už se nemůže bránit, hází špína a hnus celého světa