Kurýr srazil seniorku Evu (†73) : Ošklivá zranění, líčili svědci
Na nákup se vydala důchodkyně Eva (†73) ve slovenské obci Veľká Paka. Při couvání ji ale srazil a přejel s dodávkou kurýr. Seniorka na místě zemřela. Otřesení lidé líčili, jak vážné zranění utrpěla. V minulosti přitom tragicky zahynul i Evin manžel.
Důchodkyně, která se hůře pohybovala, vyrazila v osudný den na nákup. Když se vracela z prodejny potravin zpět do bytovky, stalo se neštěstí. Mladý kurýr (23) couval s dodávkou, ženu srazil a přejel.
Vyděšený řidič hned běžel na nedalekou poštu, aby zavolali záchranku. Pro Evu už ale bylo pozdě. Záchranáři jí pomoci nemohli, žena na místě zemřela. „Měla velmi ošklivé zranění na hlavě. Kurýr musel jet rychle, to nebyl žádný ťukanec. Nejspíše spěchal, a nevšimnul si jí,“ popisovala tragédii pro server Plus JEDEN DEŇ svědkyně.
Nešťastnice se podle sousedů pohybovala s obtížemi a velmi pomalu, většinou využívala chodítko. „Měla problémy s nohama, rychle zareagovat by nezvládla,“ uvedli místní. Zároveň ale dodali, že seniorka byla velmi opatrná a při chůzi dávala pozor, co se kolem děje.
„Narodila se tady, vdala se, i její manžel tragicky zahynul,“ řekla sousedka Eva. „Byla velmi milá, je to pro mě obrovský šok,“ otřásla se při vzpomínce na tragickou nehodu Monika, vrstevnice zemřelé. Vzpomínala, jak spolu vyrůstaly a velmi se jí dotklo, že její známá takhle skončila.
„Policisté podrobili řidiče dechové zkoušce, ta alkohol v jeho dechu nepotvrdila,“ uvedli policisté na sociální síti. Tragickou nehodou se dále zabývají.
