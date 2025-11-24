Nehoda se stala na silnici I/68 v místě, kde se napojuje na D48. Policie dopravu odklání, tvoří se tu dlouhé kolony. „Došlo k poškození protihlukové stěny, jejíž části padají na dálnici D48. Z tohoto důvodu je tato komunikace v obou směrech uzavřena,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.
Řidič tahače s návěsem, který převážel betonové dlažební kostky, zřejmě nezvládl řízení a v levotočivé zatáčce dostal na mokré silnici smyk. Náraz jej vymrštil z automobilu. První pomoc mu poskytovali před příjezdem sanitky nejprve svědci nehody a pak hasiči.
Problémy až do večera
„Narazil do svodidel a následně do protihlukové stěny. Padající kusy stěny poškodily tři projíždějící vozidla,“ dodala Kubzová.
Odstraňování nehody a tím pádem i komplikace na dálnici vypadají na dlouho. K nehodě míří speciální technika včetně vyprošťovacího automobilu a automobilového jeřábu. „Pomocí této techniky budeme demontovat poškozenou část stěny, která hrozí pádem na dálnici D48,“ dodala mluvčí.
Policie dopravu odklání ve směru na Český Těšín v Třanovicích na Třinec. V opačném směru na Frýdek-Místek je provoz s opatrností veden přes nájezdovou lávku. Omezení na dálnici potrvá podle policie pravděpodobně až do večera.
Počasí se neumodří ani v nadcházejících hodinách. Naopak! Meteorologé předpovídají ledovku a další sněžení.
VIDEO: Počasí a série nehod komplikovalo dopravu na D1 před Prahou. (24. 11.2025)
Počasí a série nehod komplikovalo dopravu na D1 před Prahou. (24. 11.2025)