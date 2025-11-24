ONLINE: Česko zasypal sníh a komplikuje dopravu. Čeká nás další mrazivý týden!
Česko má před sebou mrazivý týden se sněžením. Místy bude i vydatnější, hlavně na horách. Na většině míst nasněžilo už v noci na dnešek, objevují se komplikace v dopravě na silnicích i železnici. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Srážkové pásmo postupující od západu přes naše území přineslo nebo přináší sněžení z pohledu komplikací na silnicích snad v nejméně vhodný čas. Nového sněhu sice není mnoho, na mnoha místech jen kolem jednoho až dvou centimetrů, přesto to stačí na komplikace v dopravě, zejména v nížinách,“ uvedli dnes ráno meteorologové.
Nejvíce sněhu mimo horské oblasti zatím napadlo na severozápadě Česka, i kolem pěti centimetrů. Sněžit tam už ale přestává. „Absolutně nejvyšší úhrny zaznamenáváme na Šumavě, a to až kolem deseti centimetrů,“ sdělil ČHMÚ.
Teploty se dnes budou držet kolem nuly, stejně jako v dalších dnech. Už dnes večer se může podle meteorologů při mrznoucích srážkách tvořit ledovka a ojediněle i náledí nebo zmrazky z roztátého sněhu. Ledovka bude situaci komplikovat i v úterý ráno. Na východě Česka může v úterý připadnout až 15 centimetrů nového sněhu, ve středu pak bude sněžit na většině území a někde může napadnout i 20 centimetrů.
Komplikace v dopravě
Čerstvý sníh a také mráz dnes ráno v Praze působily problémy v dopravě. Zastavil se provoz autobusů do Suchdola, kam silnice od Vltavy prudce stoupá. Kvůli zamrzlým výhybkám zhruba dvě hodiny nejezdily vlaky mezi Smíchovem a Radotínem. Vyplývá to z informací Pražské integrované dopravy (PID) a Českých drah.
„Od rána komplikuje dopravu v Praze i Středočeském kraji sníh. Problémy jsou hlavně na severu a východě. V Praze nejezdí autobusy na Suchdol,“ uvedla PID před 07:00 na sociální síti X. „Počítejte se zdržením. Některé problémové úseky v Praze už se daří postupně zprovozňovat,“ dodala.
Provoz vlaků na plzeňské trati mezi Smíchovem a Radotínem zamrzlé výhybky zastavily před 05:00, vyplývá z webu Českých drah. Mimořádnost podle dopravce skončila kolem 07:00.
V úterý se ojediněle objeví mlhy, jinak bude zataženo až oblačno. Na většině území se postupně vyskytne déšť, zejména na jihu v noci a ráno mrznoucí. V polohách nad 800 m n. m. (na severozápadě už v 300 m n. m.) bude zpočátku pršet, déšť by měl však v průběhu dne přejít ve sněžení, na východě přechodně i vydatnější. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 1 až -3 °C, nejvyšší denní okolo 0 až 4 °C. Slabý vítr dosáhne maximální rychlosti 5 m/s. Při mrznoucích srážkách opět hrozí tvorba ledovky, na východě území může napadnout 5–15 cm sněhové pokrývky.
Zataženo a oblačno bude i ve středu, taktéž se na většině území vyskytne sněžení, které místy může být vydatnější. Pod 400 m n. m. budou srážky i dešťové či smíšené. K večeru bude ubývat sněžení a zčásti i oblačnost. Noční teplotní minima dosáhnou 1 až -3 °C, denní maxima -1 až 3 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
Čtvrtek přinese zataženou a oblačnou oblohu, sněžení bude spíše ojedinělé, na horách občasné. Přes den bude ubývat sněžení i oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 0 až -5 °C, nejvyšší denní okolo -1 až 3 °C. Rychlost větru bude okolo 2 až 6 m/s.
V pátek zataženo a oblačnost doplní místy mlhy, ojedinělé mrholení či slabé sněžení. Hlavně na horách může být místy až polojasno. V noci teploty klesnou k -1 až -7 °C, přes den vystoupají k -2 až 4 °C. Rychlost větru se bude pohybovat okolo 4 m/s.
Přes víkend zůstane zataženo až oblačno, místy se opět objeví mlhy, mrholení či slabé sněžení. Na horách bude místy i polojasno. Nejnižší noční teploty zůstanou identické s těmi pátečními, nejvyšší denní se vyhoupnou k -3 až 2 °C, v případě malé oblačnosti až 4 °C.
Na silnicích v Královéhradeckém kraji přibývá dopravních nehod, většinou nejsou vážné. Hlavní silnici I/16 v Bernarticích mezi Trutnovem a česko-polských hraničním přechodem Královec/ Lubawka ráno blokovaly kamiony. Kvůli ledovce uvázly kamiony také na silnici II/321 u obce Synkov-Slemeno na Rychnovsku. Několik kamionů uvázlo kvůli počasí také v kopci Babák ve směru od Jičína na Novou Paku na silnici I/16.
Na silnicích zůstává vrstva sněhu, hrozí také ledovka. Zvláště opatrní by měli být řidiči na horské silnici II/252 na Malou Úpu v Krkonoších, na které se drží sněhová vrstva ošetřená štěrkem. Sníh je i na vozovkách ve vyšších oblastech Orlických hor, například na silnici II/311 přes horské sedlo u Šerlichu, vyplynulo z informací silničářů.
Hasiči v Plzeňském kraji od rána vyjíždějí k nehodám. Mezi obcí Kucíny a městem Přeštice skončilo auto mimo komunikaci na střeše. Na místě byla jedna zraněná osoba. „Zajistili jsme tepelný komfort a následně ji předali do péče zdravotnické záchranné službě,“ uvedl za krajské hasiče Michal Holeček. . U obce Nový Dvůr skončilo vozidlo na boku mimo silnici, nehoda se obešla bez zranění. „Vozidlo se nám podařilo dostat zpět na kola a na komunikaci,“ popsal Michal Holeček.
Počasí dnes komplikuje dopravu na mnoha místech Středočeského kraje. Problémy hlásí například z dálnice D1. „Komplikace jsou aktuálně na 27. kilometru na Prahu, kde dálnice klouže, nákladní auta jsou ve všech pruzích a zablokovala dálnici,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Zavřený je kvůli vyproštění havarovaných nákladních vozidel i exit 56 Soutice.
V regionu napadlo do rána od tří do pěti centimetrů sněhu.Policie eviduje desítky nehod po celém kraji, většinou bez zranění. „Auta jsou v příkopech nebo šlo o nedobrždění,“ doplnila mluvčí. Čerstvý sníh komplikuje situaci i ve veřejné dopravě, hlavně na severu a východě kraje. Některé spoje byly zrušené nebo mají omezený provoz.
