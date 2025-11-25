Nehoda u Velkého Meziříčí: Boural autobus s dětmi
V pondělí 24. listopadu se mezi Oslavicemi a Osovou srazil linkový autobus převážející děti s osobním autem. Děti vyvázly bez zranění, řidič osobního vozu skončil v nemocnici.
Ranní cesta autobusem se na Vysočině změnila v nepříjemný start týdne. Na úseku mezi Oslavicemi a Osovou narazil před osmou hodinou osobní vůz do linkového autobusu.
„V autobuse bylo jedenáct cestujících. Řidič osobního auta se lehce zranil. Vozovka je průjezdná,“ potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková. Upřesnila také, že zraněného řidiče odvezli záchranáři do nemocnice v Třebíči. Děti si na místě převzali jejich rodiče.
Dechová zkouška u řidiče osobního auta vyšla negativně. Policie teď řeší průběh celé situace a pracuje na tom, aby stanovila míru zavinění.
Nehoda zapadla do náročného dne na Vysočině. Hlídky během odpoledne řešily přes třicet kolizí, některé úseky blokovaly uvízlé kamiony. „Apelujeme na řidiče, aby vzhledem ke klimatické situaci jezdili opatrně a měli na vozidlech zimní pneumatiky,“ zdůraznila policejní mluvčí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.