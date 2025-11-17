Výbuch železniční tratě na východě Polska: Byl to úmysl?!

17. listopadu 2025
Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska zničil výbuch, uvedl premiér Donald Tusk. Podle něj se jedná o akt sabotáže. Incident vyšetřuje prokuratura. Již v neděli Tusk k incidentu uvedl, že nikdo nebyl zraněn.

„Bohužel se potvrdily nejhorší předpoklady. Na trase Varšava-Lublin (vesnice Mika) došlo k aktu diverze. Exploze výbušného zařízení zničila železniční trať,“ napsal Tusk na X s tím, že další poškození téže trati bylo zaznamenáno také blíže k Lublinu. „Na místě pracují služby a prokuratura,“ dodal.

O incidentu na polské železnici informoval šéf polské vlády poprvé v neděli večer s tím, že vyšetřovatelé nevylučují možnou sabotáž. Také tehdy uvedl, že nikdo nebyl zraněn.

Ukrajinská média v souvislosti s incidentem připomínají, že poškozena byla hlavní trať vedoucí z polské metropole na Ukrajinu. Polsko v minulosti prohlásilo, že jeho úloha logistického centra pro dodávky zbraní a další pomoci Ruskem napadené Ukrajině z něj činí terč možných sabotáží. Moskva opakovaně popřela, že by v Polsku prováděla diverzní akce.

