Lékař v ambulanci ordinoval s téměř čtyřmi promile: Odvezli ho policisté, hrozí mu až pět let
Slovenský lékař ošetřoval pacienty na ambulanci v Levoči pod silným vlivem alkoholu. Při policejní kontrole nadýchal skoro čtyři promile! Při jeho povolání je takové chování extrémně nebezpečné, a proto je trestně stíhaný. Hrozí mu dva až pět let ve vězení.
Ve čtvrtek 30. října policisté v Levoči na Slovensku nechali podstoupit dechovou zkoušku lékaře, který ošetřoval pacienty pod vlivem alkoholu. Nestačili se divit. Nadýchal 3,8 promile! Na místě ho proto zadrželi, informoval deník Plus JEDEN DEŇ.
„V rámci své profese, ve které je vliv návykové látky obzvlášť nebezpečný, vykonával svou činnost v ambulanci v Levoči. Léčil pacienty pod vlivem alkoholu, což prokázal výsledek dechové zkoušky, která mu byla provedena,“ uvedla policejní mluvčí.
Nedbalý lékař je trestně stíhaný za ohrožení pod vlivem návykových látek. Pokud se jeho vina potvrdí, hrozí mu vězení na dva až pět let, uvedl web Nový Čas.
Za to můžou jeho pacienti, když mu každý dá místo prachů flašku.