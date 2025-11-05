Opilý řidič v Broumově srazil dvě děti: Na místo letěl vrtulník

5. listopadu 2025
08:44

Dvě děti v Broumově srazil v úterý 4. slistopadu řidič osobního vozidla. Podle policie měl řidič pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Děti skončily v nemocnici. O případu jako první informoval Hradecký deník.

Policie řidiče na místě zadržela. Jak k případu uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová, muž řídil pod vlivem alkoholu. 

„Děti nebyly ohrožené na životě, utrpěly poranění dolních končetin. Vzhledem k jejich věku není možné poskytnout další informace,“ dodala k případu mluvčí zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová.

Na místo přiletěl také vrtulník, ten ovšem vzhledem ke stavu dětí nebyl potřeba. Zraněné děti do nemocnice převezla sanitka. Případ i nadále vyšetřuje policie.

