Opilý řidič v Broumově srazil dvě děti: Na místo letěl vrtulník
Dvě děti v Broumově srazil v úterý 4. slistopadu řidič osobního vozidla. Podle policie měl řidič pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Děti skončily v nemocnici. O případu jako první informoval Hradecký deník.
Policie řidiče na místě zadržela. Jak k případu uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová, muž řídil pod vlivem alkoholu.
„Děti nebyly ohrožené na životě, utrpěly poranění dolních končetin. Vzhledem k jejich věku není možné poskytnout další informace,“ dodala k případu mluvčí zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová.
Na místo přiletěl také vrtulník, ten ovšem vzhledem ke stavu dětí nebyl potřeba. Zraněné děti do nemocnice převezla sanitka. Případ i nadále vyšetřuje policie.
