Bezohlední návštěvníci minizoo svým jídlem zabili alpaku! Mládě zůstalo bez matky

4. listopadu 2025
17:09

Do té doby zdravá a silná alpaka zemřela v minizoo na Chebsku naprosto zbytečně a to jen proto, že návštěvníci nerespektovali několik zákazů krmení zvířat. Případ je o to smutnější, že po sobě alpaka zanechala teprve tříměsíční mládě.

Extrémní bezohledností vůči bezbranným zvířatům se projevili návštěvníci minizoo na Chebsku. I přes několik cedulí s důrazným nápisem „Prosíme, nemáte nás krmit“ se stalo přesně to, čeho se majitelé areálu nejvíce obávali. Návštěvníci zákaz ignorovali a nebohé zvíře v bolestech zemřelo.

Majitelé hotelového resortu Stein, jehož součástí je i zmíněná minizoo, vydali na svých facebookových stránkách srdceryvné prohlášení. „Zvířata totiž neumí říct, že něco bolí. Neumí odmítnout rohlík, jablko, chipsy, mrkev, chleba… jen proto, že jim chutná to, co jim devastuje žaludek, střeva a život,“ varuje resort.

Varování pro návštěvníky

Minizoo dále upozorňuje, že i malý kousek jídla může mít pro zvířata po požití katastrofální následky a znovu apeluje na návštěvníky, aby zákaz respektovali a zvířata nekrmili! Po této tragédii zůstal v zoo sirotek - teprve tříměsíční alpaka. Hrůzný čin rozvířil v komentářích na facebooku vlnu nevole a rozhořčení.

