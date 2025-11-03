Těhotnou pašeračku soud nakonec propustil: Hrozila jí výchova dítěte ve vězení!
Bellu May Culleyovou, obviněnou z pašování drog z Thajska do Gruzie, soud propustil po dohodě na svobodu. Její rodina musela navíc zaplatit pokutu ve výši v přepočtu skoro 4 miliony korun. Matka mladé ženy blíže popsala příšerné podmínky, které Bella ve vězení zažila. Původně jí hrozilo až doživotí a výchova dítěte za mřížemi drsné věznice!
Bella se během své dobrodružné výpravy do Thajska dostala do pořádné šlamastyky. Když odtamtud přiletěla do gruzínského hlavního města Tbilisi, letištní personál objevil v jejím kufru více než 14 kilogramů konopí a hašiše. K činu ji prý donutil gang. Culleyová přiznala vinu a soud ji nakonec potrestal pěti měsíci a 24 dny vězení, které si již odpykala ve vazbě, uvedla agentura Reuters. K osvobození napomohla dohoda o vině a trestu, v rámci níž rodina zaplatila v přepočtu téměř čtyři miliony korun jako pokutu.
U soudu vyšlo také najevo, že Bella je těhotná. Termín by měla mít zhruba kolem Vánoc, a pokud by se se soudem nedohodla, mohlo její dítě prožít první roky života za mřížemi. V Gruzii totiž těhotné vězeňkyně rodí v nemocnici, následně jsou i s novorozencem přesunuty zpět za mříže. Dítě takto s matkou může ve vězení zůstat až do tří let, pak si ho musí převzít jiný příbuzný.
Zažila nelidské podmínky
Podle její maminky Lyanne si Bella v gruzínské věznici prošla hotovým peklem. Měla dovolenou jen hodinu na čerstvém vzduchu denně a neměla přístup ke kuchyni, topinky si proto musela například opékat nad svíčkou. Její toaleta byla jen díra v zemi. Odporné životní podmínky se však podle rodiny začaly pomalu zlepšovat, Bellu totiž přesunuli do sekce pro ženy a děti.
„Ven už může na dvě hodiny denně, může používat společnou kuchyňku a na cele má sprchu a normální záchod,“ řekla Lyanne před propuštěním deníku The Sun. „Všichni si tam navzájem vaří,“ dodala. Bella se prý naučila i trochu gruzínsky. Vězení Tbilisi Číslo 5 je jedinou ženskou věznicí v zemi. Pro otřesné zacházení se svými chovankyněmi je dlouhodobě v hledáčku organizace Human Rights Watch.
Na praktiky v zařízení si stěžoval i gruzínský ombudsman. „Při prvotním příjmu se vězeňkyně musí svléknout do naha a musí si sednout na bobek. Stráže je následně prohledávají,“ popsal ve zprávě o tamních poměrech. „Obzvlášť ponižující a nepříjemné je to prý během menstruace,“ dodal. Ženy ve věznici prý nedostávají ani žádné dámské hygienické potřeby, během menstruace si tak musí poradit svépomocí. Nejčastěji se prý používají kusy látky.
