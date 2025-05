Těhotná Bella (18) obviněná z pašování drog: Dítě bude vychovávat v gruzínském vězení?

Britka Bella May Culleyová (18), čelící v Gruzii čelí obvinění z pašování více než 14 kilogramů marihuany, oznámila u soudu že je těhotná. Podle místních zákonů může dítě strávit první tři roky života po boku matky přímo v ženské věznici. Mladá dívka také přiznala, že kvůli lásce odjela do jihovýchodní Asie a spekuluje se, že právě její partner ji mohl zatáhnout do pašerácké sítě.

Bellu May zadrželi na letišti v gruzínském Tbilisi poté, co přiletěla z Thajska s kufrem plným drog. Policie u ní údajně našla více než 14 kilogramů marihuany a hašiše. Nyní čelí obvinění z pašování a držení narkotik ve velkém množství, za což jí hrozí 15 let až doživotí. Nyní ale do případu zasáhla nová šokující zpráva: mladá Britka před soudem oznámila, že je těhotná.

Dítě za mřížemi

Podle zdrojů z jejího okolí Bella přiznala, že za cestou do jihovýchodní Asie stála láska. „Řekla, že byla zamilovaná, a právě to ji přivedlo do Asie,“ uvedl nejmenovaný zdroj deníku Sun. Důvod, proč u sebe měla drogy, však stále nevysvětlila.

Těhotné gruzínské vězeňkyně rodí v nemocnici, poté jsou i s novorozencem převezeny zpět do věznice. Dítě má podle zákona právo strávit první tři roky života se svou matkou ve vězeňské školce. Poté si ho musí převzít rodinný příslušník. Komplikace však může způsobit skutečnost, že dítě se narodí jako občan Gruzie, která neumožňuje mít dvojí občanství.

Rodinné napětí a čekání

Bellin otec Neil (49) dorazil do země společně s tetou Kerrie, ale zatím jim nebylo umožněno dívku navštívit. Kvůli vězeňské byrokracii může první schůzka proběhnout nejdříve pět pracovních dnů po podání žádosti.

Podle informací britského tisku strávila Bella část března v Thajsku i na Filipínách, kde se zřejmě seznámila s mužem jménem Ross nebo Russ – právě on by měl být otcem dítěte. Její rodina i vyšetřovatelé se snaží muže najít, avšak zatím bez úspěchu.

Láska, nebo manipulace?

Na sociálních sítích sdílela mladá žena videa, na nichž kouří konopí nebo se chlubí balíčky hotovosti. V jednom z příspěvků na TikToku naznačila zamilované zločinecké dobrodružství, když k videu přidala komentář o útěku s partnerem. „Je mi jedno, že jsme na útěku, hlavně když jsme spolu,“ stojí v příspěvku. Bellin tiktokový účet je nyní zrušen.

Muž však na příspěvcích nikdy nemá viditelný obličej. Přesto se zdá, že právě on sehrál v jejím příběhu klíčovou roli. Není vyloučeno, že byla ovlivněna zamilovaností a následně pouze zneužita k pašování drog.