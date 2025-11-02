Hasiči zachraňovali koně z jímky: Koukala mu jenom hlava

2. listopadu 2025
Hasiči vyprošťovali uvězněného koně, který spadl do jímky nedaleko rodinného domku. Z díry mu koukala jenom hlava! Použili čerpadlo a vyprošťovací automobil. Po náročné operaci se jim zvíře podařilo vysvobodit.

V pátek 31. října v Bolehošťské Lhotě museli zasahovat hasiči u koně, který spadl do jímky nedaleko rodinného domu. Když dorazili na místo, zjistili, že zvířeti kouká jenom hlava a je v 2 metry hluboké díře!

Aby bylo možné ho vysvobodit, museli nejdříve jámu vyprázdnit za pomoci kalového čerpadla, potom zvíře upoutali do popruhů a zavěsili na výsuvné jeřábové rameno vyprošťovacího automobilu.

Po několika minutách byl kůň venku bez jakéhokoliv zranění a hasiči ho předali zpět majiteli. Celá akce proběhla hladce a záchranáři mohli využít nové postupy z nedávno proběhlého cvičení, uvedli na Facebooku.

