Záhada na Jesenicku: V lese našli opuštěné kolo, svačinu a košík hub

Policisté hledají majitele kola, které stálo několik dnů v lese u Bělé pod Pradědem. Obávají se, že se mu mohlo něco stát.
31. října 2025
Policisté pátrají od čtvrtečního večera po majiteli opuštěného elektrokola. To stálo několik dní v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Nikdo se k němu ale nehlásil. Je obava, že se majiteli mohlo stát něco zlého.  

Majitele, pravděpodobně houbaře, teď policisté společně s dalšími složkami hledají. Je možné, že se mu něco stalo a potřebuje pomoc. 

„U kola se našla čepice, rukavice, svačina a košík plný hub, proto se domníváme, že by se v okolí mohla nacházet osoba v nesnázích,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Policisté žádají veřejnost, pokud někdo jízdní kolo pozná, ať kontaktuje linku 158.

