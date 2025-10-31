Záhada na Jesenicku: V lese našli opuštěné kolo, svačinu a košík hub
Policisté pátrají od čtvrtečního večera po majiteli opuštěného elektrokola. To stálo několik dní v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Nikdo se k němu ale nehlásil. Je obava, že se majiteli mohlo stát něco zlého.
Majitele, pravděpodobně houbaře, teď policisté společně s dalšími složkami hledají. Je možné, že se mu něco stalo a potřebuje pomoc.
„U kola se našla čepice, rukavice, svačina a košík plný hub, proto se domníváme, že by se v okolí mohla nacházet osoba v nesnázích,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Policisté žádají veřejnost, pokud někdo jízdní kolo pozná, ať kontaktuje linku 158.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.