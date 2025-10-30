Hrůza na Přerovsku: V lese našli mrtvé mladíky! Šlo o společnou sebevraždu?
Ve Veselíčku na Přerovsku došlo k tragédii. Policie tam ve čtvrtek ráno objevila těla dvou mladíků (18 a 24). Podle vyšetřovatelů se společně rozhodli ukončit život, cizí zavinění bylo vyloučeno.
Ve čtvrtek 30. října ráno zasahovali policisté u tragického nálezu v obci Veselíčko na Přerovsku. Na odlehlém místě v katastru obce byla nalezena těla dvou mladých mužů bez známek života. Podle dosavadních zjištění se rozhodli společně ukončit svůj život.
„Policie ČR může potvrdit, že ve čtvrtek, v ranních hodinách, byla v katastrálním území obce Veselíčko na Přerovsku nalezena těla dvou mladých mužů (roč. 2001 a 2007) bez známek života,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Dodala, že podle dosavadního vyšetřování neměla na jejich úmrtí podíl žádná cizí osoba.
Mladíci pocházeli podle místních informací z okolí Přerova. Na místo byli přivoláni kriminalisté i soudní lékař. Policie nyní pracuje s verzí, že šlo o vzájemnou dohodu. Podrobnosti o motivu ani způsobu, jakým k tragédii došlo, zatím nezveřejnila.
Vyšetřování pokračuje, kriminalisté vyslýchají svědky a zjišťují okolnosti, které jejich rozhodnutí mohly předcházet.
Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.
