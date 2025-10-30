Hrůza na Přerovsku: V lese našli mrtvé mladíky! Šlo o společnou sebevraždu?

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: sgr - 
30. října 2025
11:11

Ve Veselíčku na Přerovsku došlo k tragédii. Policie tam ve čtvrtek ráno objevila těla dvou mladíků (18 a 24). Podle vyšetřovatelů se společně rozhodli ukončit život, cizí zavinění bylo vyloučeno.

Ve čtvrtek 30. října ráno zasahovali policisté u tragického nálezu v obci Veselíčko na Přerovsku. Na odlehlém místě v katastru obce byla nalezena těla dvou mladých mužů bez známek života. Podle dosavadních zjištění se rozhodli společně ukončit svůj život.

„Policie ČR může potvrdit, že ve čtvrtek, v ranních hodinách, byla v katastrálním území obce Veselíčko na Přerovsku nalezena těla dvou mladých mužů (roč. 2001 a 2007) bez známek života,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Dodala, že podle dosavadního vyšetřování neměla na jejich úmrtí podíl žádná cizí osoba.

Mladíci pocházeli podle místních informací z okolí Přerova. Na místo byli přivoláni kriminalisté i soudní lékař. Policie nyní pracuje s verzí, že šlo o vzájemnou dohodu. Podrobnosti o motivu ani způsobu, jakým k tragédii došlo, zatím nezveřejnila.

Vyšetřování pokračuje, kriminalisté vyslýchají svědky a zjišťují okolnosti, které jejich rozhodnutí mohly předcházet. 

Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.

Video  Mladík s nožem se dožadoval zastřelení od policejní hlídky, ti mu to rozmluvili.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
mladícivraždasebevraždalesokres PřerovOlomoucký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Mirek Dušín ( 30. října 2025 11:43 )

asi neznali ,, práce šlechtí ,,

RomanKa Kelly ( 30. října 2025 11:30 )

To snad není možné. Je mi to líto.

hanz dittrich ( 30. října 2025 11:22 )

zhrzeni životem na dávkách navíc homo. takoví nemaji dlouhou životnost

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud