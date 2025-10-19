Tragická rodinná dovolená: Strýc nechal neteř (3) samotnou, ta se topila v bazénu
Ve vážném stavu leží v nemocnici na Krétě britská holčička (3), která se topila v hotelovém bazénu na Rhodosu. Dítě bylo ve vodě asi 10 minut bez dozoru, pak si bezvládného tělíčka všimla jedna z rekreantek. Policisté zadrželi strýce (34) holčičky, který měl na dítě dohlížet, a manažera (54) cestovky.
Děvčátko bylo s rodinou na dovolené v letovisku Lardos na jihovýchodním pobřeží řeckého Rhodosu. Dohlížet na ně měl strýc. Jenže nechal dítě bez dozoru, to samo vlezlo do bazénu azačalo se topit. Zhruba po deseti minutách si podle britského deníku Mirror bezvládného tělíčka všimla jedna z rekreantek, údajně britská lékařka.
Pro holčičku okamžitě do vody skočila, vytáhla ji ven a začala s resuscitací. Přivolaní zdravotníci dítě v kritickém stavu převezli do tamní nemocnice. Později byla malá pacientka přepravena letecky na Krétu, kde se v univerzitní nemocnici podrobila operaci k uvolnění nitrolebního tlaku a leží na jednotce intenzivní péče.
Policisté zatím zadrželi strýce děvčátka a manažera cestovky, který měl hotelové hosty na starost. Oba byli obviněni z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Kamerové záznamy zachytily dítě, jak jde samo k bazénu, kde v té době nikdo jiný nebyl. Pak jej, až po dlouhých deseti minutách, všímavá dovolenkářka vylovila z vody.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.