Zloději vykradli Louvre! Vzali Napoleonovy šperky, muzeum je zavřené

19. října 2025 
19. října 2025
12:16

Pařížské muzeum Louvre zůstává v neděli zavřené poté, co se do něj vloupali zloději a odnesli několik šperků, uvádí deník Le Parisien. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová o loupeži informovala na sociální síti X a oznámila, že úřady zahájily vyšetřování.

„Dnes ráno došlo při otevření Louvru k loupežnému přepadení. Nikdo nebyl zraněn,“ napsala Datiová.

Podle deníku Le Parisien zloději rozbili okno slavného muzea a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a císařovny, včetně náhrdelníku, brože a diadému.

Do budovy pachatelé pravděpodobně vnikli ze strany nábřeží Seiny, kde probíhají stavební práce, a použili nákladní výtah, aby se dostali přímo do sálu v Apollonově galerii.

Podle interního zdroje z Louvru nebyl odcizen slavný Regent, největší diamant sbírky o hmotnosti více než 140 karátů. Škoda zatím nebyla vyčíslena.

