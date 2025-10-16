Dva mrtví a jeden zraněný po střelbě ve Smržovce: Podezřelého policie zadržela
Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Na sociální síti X to oznámila policie. Podezřelého zadržela, dodala. Střílelo se poblíž školního areálu. Regionální mluvčí policie Klára Jeníčková sdělila, že se školou ale střelba nijak nesouvisí.
„Podezřelý je zadržen, nikomu dalšímu nehrozí nebezpečí. Podrobnosti zjišťujeme, o vývoji budeme informovat,“ uvedla policie. Oznámení o střelbě ve Vrchlického ulici přijala policie krátce před 14:00. „Probíhají úkony na místě,“ dodala Jeníčková
Podrobnosti připravujeme.
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.