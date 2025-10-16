Otřesný masakr na Karlovarsku: Muž řezal prodavačku motorovou pilou
Brutální pokus o vraždu vyšetřují kriminalisté na Karlovarsku. Muž (32), cizinec, si přinesl do obchodu v Horní Blatné motorovou pilu a zaútočil s ní na prodavačku (55). Vážně zraněná žena skončila v nemocnici.
Muž obchod už v minulosti několikrát navštívil. Teď si ale přinesl ruční motorovou pilu. „Chvíli měl diskutovat s prodavačkou, ohrožovat ji a následně na ní zaútočit,“ popsala policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Video z bezpečnostní kamery ukazuje, že nejprve pilou poničí pult a zboží. To už je prodavačce, taktéž cizince, jasné, že je zle. Snaží se utéct mezi regály. To se jí ale nepodaří. Když doběhne ke dveřím, zkříží agresorovi cestu. Ten jí bez milosti zatne pilu do zad.
Oba následně mizí ze záběru, nejspíše ven z obchodu. „Napadání ženy zanechal až poté, co ho okřikl místní kolemjdoucí muž,“ dodala Pešková. Policisté muže poblíž obchodu zadrželi. Ukázalo se, že alkohol ani drogy v těle neměl.
„Napadené ženě byla poskytnuta první pomoc a následně byla s vážným zraněním v horní polovině těla převezena do nemocnice,“ dodala mluvčí. Kriminalisté se případem zabývají jako pokusem o vraždu.
