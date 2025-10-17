Otřesný masakr na Karlovarsku: Muž řezal prodavačku motorovou pilou, hrozí mu až 20 let

Aktualizováno
17. října 2025
20:30
Autor: rv 
16. října 2025
13:35

Brutální incident vyšetřují od středečního večera kriminalisté na Karlovarsku. Muž (32), cizinec, si přinesl do obchodu v Horní Blatné motorovou pilu a zaútočil s ní na prodavačku (55). Vážně zraněná žena skončila v nemocnici. Muže už kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu.

Útočníka nejspíše čeká vazba, o té by rozhodoval v nejbližších dnech soud. „V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková. 

Proč cizinec, Němec, prodavačku přinesenou motorovou pilou zranil, je otázkou. V minulosti už obchod, asijsou večerku, několikrát navštívil. Naposledy si  ale přinesl ruční motorovou pilu. „Chvíli měl diskutovat s prodavačkou, ohrožovat ji a následně na ni zaútočit,“ popsala Pešková.

Video z bezpečnostní kamery ukazuje, že nejprve pilou poničí pult a zboží. To už je prodavačce, taktéž cizince, jasné, že je zle. Snaží se utéct mezi regály. To se jí ale nepodaří. Když doběhne ke dveřím, zkříží agresorovi cestu. Ten do ní bez milosti zatne pilu. Oba následně mizí ze záběru, nejspíše ven z obchodu.

„Napadání ženy zanechal až poté, co ho okřikl místní kolemjdoucí muž,“ dodala Pešková. Policisté agresora poblíž obchodu zadrželi. Ukázalo se, že alkohol ani drogy v těle neměl. „Napadené ženě byla poskytnuta první pomoc a následně byla s vážným zraněním v horní polovině těla převezena do nemocnice,“ dodala mluvčí. 

Jiří Stránský ( 17. října 2025 05:15 )

V tomto případě by prodavačka mohla i podle našich zákonů střelnou zbraň použít. Problém by měla akorát se k ní dostat. Jelikož zbraň musí být skrytá.

Uživatel_5313099 ( 17. října 2025 00:43 )

Karlovy Vary a okolí dnes okupují Ukrajinci.

Drzej floutek ( 17. října 2025 00:15 )

To je dobrej masakr 🙈

Martin Samec ( 16. října 2025 20:40 )

Čech jak poleno

Martin Samec ( 16. října 2025 20:39 )

Přesně tak ale kde to jsme od té doby co jsou tady cizinci se tu zabíjí jak na zapade

