Loď s rodinkou potopily kosatky: Posádku museli zachránit rybáři
Nedaleko portugalského pobřeží se v pátek potopila jachta po útoku skupiny kosatek. Na palubě se tou dobou nacházeli rodiče a jejich tři dcery (8, 10, 12). Rodinka musela palubu lodi opustit na záchranném člunu. Na pomoc jim přispěchali rybáři!
K útoku mělo dojít v odpoledních hodinách. Jachta s pětičlennou rodinkou se zrovna nacházela asi 90 kilometrů od pobřeží. Kosatky začaly opakovaně narážet do trupu lodi. Neustálými útoky v něm postupně vytvořily díru a loď se začala potápět. Vyděšená rodinka jen tak tak stihla zavolat o pomoc a spustit na vodu záchranný člun.
Nebýt pohotové reakce, mohla rodinka skončit na dně oceánu i se svou lodí. „Po útoku se pětice lidí evakuovala na záchranném člunu. Později je zachránila rybářská loď, která se v okolí zrovna nacházela,“ popsal podle deníku Mirror mluvčí místních záchranných složek. Na pomoc následně vyrazila i záchranářská helikoptéra, která rodinku transportovala zpět na pevninu.
Podle informací deníku Bild se nejedná zdaleka o letošní první podobný incident. Portugalské úřady v letošním roce evidují už 61 případů zahrnujících útok kosatek. Proč k útokům dochází není zatím jasné. Podle vědců by mohlo jít o hru anebo obyčejnou zvídavost.
