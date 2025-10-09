Čím rozesmál Drábovou (†64)? Dojemná vzpomínka moderátora Stacha. Zibura zmínil pronásledování zloděje
Na zesnulou Danu Drábovou zavzpomínali během uplynulých dní mnozí. Obsáhlou vzpomínku však uveřejnil i populární moderátor ČT Daniel Stach, jehož hostem byla Drábová nejednou. „Její odkaz není jen odborný. Byla mezinárodně respektovanou osobností. Její jméno bude navždycky spojeno s vysvětlováním široké veřejnosti.,“ upozorňuje a pokračuje: „Lidé ji skutečně poslouchali.“ Zavzpomínal i na interní vtip, kterým Drábovou rozesmál ve studiu. Cestovatel Ladislav Zibura vzpomněl na pronásledování zloděje v centru Prahy, ke kterém use přidala i Drábová.
Oblíbený moderátor z Kavčích hor se o Drábové rozepsal na svém Facebooku. „Dana Drábová byla silná osobnost. Když chtěla, aby ji lidé poslouchali, skutečně poslouchali. Bez ohledu na to, ke komu mluvila. Nebála se mluvit jasně a k věci. A tím hrozně moc pomáhala,“ uvedl Stach.
A připomněl i to, že společně natáčeli Hyde Park Civilizace. Drábová dokonce byla jeho prvním hostem.
„Dokázala uklidnit, všechno jasně vysvětlit a stát si za svým. Odešla Dana Drábová. ′Dane, víte, na co já jsem pyšná? Že jsem byla první host v Hyde Parku Civilizace. Na to já jsem fakt pyšná.′ Říkala mi několikrát. Vždycky jsem se jen pousmál a poděkoval, protože to od ní bylo moc krásné říct. A vím, že to tak skutečně cítila. Tehdy jsme ji přivítali ve studiu vtipem ′Přišlo neutrino do baru a nepřišlo.′ Ona se smála, byl to vtip pro ni,“ zavzpomínal Stach.
„Jsem vděčný, že jsme měl tolikrát možnost s ní mluvit a řešit rozmanité pohledy na svět. Její odkaz není jen odborný. Byla mezinárodně respektovanou osobností. Její jméno bude navždycky spojeno s vysvětlováním široké veřejnosti. Byla ukázkou, jak můžou jasně podané informace uklidnit a pomáhat,“ poznamenal moderátor.
Vzpomněl i dvě jaderné krize, týkající se dění ve světě - ohrožení jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku a také pozdější problémy kolem jaderné elektrárny v Záporoží, zasažené pro změnu agresivní válkou Vladimira Putina proti Ukrajině.
„Několikrát jsme spolu mluvili kvůli Záporožské jaderné elektrárně. Říkala mi, že skončila jedna éra. Éra, ve které jsme se všichni shodovali, že se na jaderné elektrárny neútočí. Myslím, že věřila v lidi. A taky v to, že když je potřeba se ozvat, tak je potřeba se ozvat jasně a silně. Dana Drábová byla jedinečná,“ píše Stach.
„Po tsunami v Japonsku v roce 2011 a zaplavení areálu jaderné elektrárny seděla ve studiu a odpovídala na otázky diváků. Chtěla jich zodpovědět co nejvíc. Vždycky jasně a stručně. Ty, co ve vysílání nestihla, zodpovídala ještě potom večer,“ prozradil moderátor.
Popularizátorka vědy: Jaderná lady byla jadrná
Další emotivní vzpomínku sdílela i novinářka a další popularizátorka vědy Lenka Vrtišková Nejezchlebová. „Je kolem šesté vpodvečer, kutám si na rozhovoru s jedním šikovným mladým hercem… a zavrní telefon, na displeji jméno editora zpravodajství. ′Ahoj Lenko, prosím tě, k té Daně Drábové, ty ses s ní znala nějak víc, ne?′ ′No, dělaly jsme spolu hodně rozhovorů v průběhu let, proč?′ Už když to říkám, něco mi na tom nesedí. ′Počkej, proč – znala… znaLA? Ne? Že ne!′ Přeskočí mi hlas. Došlo mi to. A sejmulo mě to, jako by mi umřel někdo blízký. Ale Dana Drábová přece nebyla moje blízká…! A od té chvíle až dosud, kdy píšu tyhle řádky, o tom přemýšlím,“ poznamenala na Facebooku.
„Proč mě ta blízkost napadla? Protože při opakovaném kontaktu s Danou Drábovou ve vás ten pocit neodbytně kvetl. Byla rázná, přímočará – jaderná lady pro mě byla vždycky spíš „jadrná“ lady – ‚ ale sálala z ní vřelost. Měla jsem ji ráda… safra, opravdu tohle píšu o státní úřednici?“ dodala.
Zibura: Pronásledovali jsme spolu zloděje
Cestovatel Ladislav Zibura pak přidal svou vlastní vzpomínku na Danu Drábovou. „Danu Drábovou jsem vždycky měl rád. Před lety jsem přitom měl to štěstí se s ní potkat za naprosto absurdních okolností,“ uvedl Zibura na Facebooku.
„19. září 2019 jsem se svojí tehdejší dívkou v podvečer čekal na tramvaj na Jindřišské. Ulicí náhle běžel člověk v kožené bundě, kterého pronásledoval sekuriťák. Oba už vypadali zmoženě. Lidi tu scénu ignorovali a mně bylo sekuriťáka líto. Svěží a plný sil jsem se připojil k pronásledování a začal křičet ′zloděj′,“ popisuje Zibura.
Pokračoval ve vyprávění o tom, jak se přidávali i další lidé. „Na Senovážném náměstí se pak z chodníku přidala ještě drobná postava, která se rozeběhla kolíbavým, leč rozhodným krokem. Byla to Dana Drábová s igelitkou v ruce. Běžela výrazně pomaleji než všichni ostatní, ale nezastavila se. Vytrvale klusala za námi. Pronásledování netrvalo dlouho. V půlce náměstí jeden z těch chlapů srazil zloděje na zem, chytil ho do kravaty a přitlačil k chodníku. Po boku sekuriťáka za námi doklusala Dana Drábová s igelitkou v ruce. Prohlédla si celou tu scénu a podívala se na chlapíka svíjejícího se na zemi. ′A máme ho,′ prohlásila. Nikdy na tu její větu nezapomenu,“ uvedl Zibura.
„Pronásledovat zloděje s Danou Drábovou považuju za jednu z nejbáječnějších věcí, jaké se mi kdy přihodily,“ dodal cestovatel.
Jak na Drábovou vzpomínali další?
- „Úžasný člověk. Dáma, která až do konce života stále na straně dobra a nebála se postavit proti dezolátům z celého světa. Díky za to, že jste byla, Dano.“ Jiří Hynek, investigativní novinář
- „Nemůžu, nechci tomu uvěřit. Tohle musí být fake news!!! Dezinformace!!! To nemůže být pravda!!! Tak dobrý, odvážný, vtipný, chytrý, hodný, skromný, laskavý, moudrý a morální člověk! Tak skvělá a báječná žena Obrovský vzor… Radiační situace v mém srdci je nenormální. Pláču… Vážená, velevážená Paní Dano Drábová, milá Dano, přál jsem si, abyste jednou byla prezidentkou naší země…. Budete tak strašně chybět… Tak strašně. Celé zemi… Šťastnou cestu tam nahoru a oslavte s Panem Prezidentem jeho včerejší narozeniny… DĚKUJU ZA VŠE… ZA NÁS ZA VŠECHNY.“ Jan Tuna, moderátor, novinář
- „Neeeee!!!! Toto vážně ne. Umřela Dana Drábová. Je mi to moc líto. Opravdu moc. Dano, klidnou cestu do nebe ti přeji. Budu vzpomínat.“ Jan Musil, moderátor
- „Těžko hledám slova. Dana Drábová byla symbolem rozumu, klidu a odbornosti. Její úmrtí je obrovská ztráta nejen pro českou vědu, ale i pro naši společnost.“ Marek Ženíšek, ministr pro vědu, výzkum a inovace
- „Umřela mi Dana. Dana Drábová. Radiační situace v nebi je snad normální. Pláču. Dotklo se mě to osobně. Moc, moc, moc. Bude mi, bude nám, strašně moc chybět. Ach jo...“ Mirek Topolánek, expremiér
