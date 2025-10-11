Masakr po fotbalovém zápase v Mississippi: Při střelbě zemřelo 6 lidí

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
11. října 2025
18:59

Čtyři osoby zemřely v noci 10. října při střelbě v centru městečka Leland ve státě Mississippi, kde se lidé shromáždili po zápase amerického fotbalu, píše agentura AP. Další dva lidé byli podle agentury zastřeleni v areálu školy v městečku Heidelberg taktéž ve státě Mississippi, kde se také konal zápas amerického fotbalu.

V Lelandu bylo při střelbě na akci, která se koná každý rok, také zraněno 12 lidí včetně čtyř těžce, píše stanice BBC. "Jsme město, kde není velká kriminalita a kde žije asi 3700 lidí. Všichni spolu vycházíme a všichni se navzájem známe. Takže je to pro nás opravdu tragédie," řekl BBC starosta města John Lee.

Informace o pachateli střelby v Lelandu či jeho motivu nejsou prozatím známé. Pachatel střelby v Heidelbergu je podle tamní policie na útěku. Podle šerifa je však v souvislosti se střelbou hledán 18letý muž, píše AP. V Heidelbergu podle agentury žije asi 640 obyvatel.

Heidelberg a Leland jsou od sebe vzdáleny asi 320 kilometrů a podle BBC nic nenasvědčuje tomu, že by spolu oba incidenty souvisely.

Video Vrah Charlieho Kirka: Takhle po střelbě utíkal ze střechy - FBI
Video se připravuje ...

Témata:
Mississippifotbalový zápasHeidelbergstřelbaamerický fotbal
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud