Student v Coloradu postřelil dva spolužáky a pak i sebe: Útočník zemřel
Po střelbě na střední škole v Coloradu zemřel student, který postřelil dva své spolužáky a pak se pokusil o sebevraždu. S odvoláním na úřady to dnes napsala agentura AP.
Střelba se stala okolo 12:30 místního času (20:30 SELČ) na střední škole Evergreen High School ve stejnojmenném městě, které leží asi 30 kilometrů jihozápadně od Denveru. Osmnáct studentů se před střelbou ukrylo v nedalekém domě. Dva dospívající zranil střelec, který se následně postřelil a pak zemřel, uvedla agentura.
Pachatel střílel uvnitř i vně školní budovy a více než 100 policistů, kteří na místo přijeli, jej našlo do pěti minut. Žádný ze strážců zákona ale nevystřelil, uvedla mluvčí šerifa Jacki Kelleyová.
Všichni tři dospívající, jejichž věk nebyl zveřejněn, byli původně v kritickém stavu převezení do nemocnice. Jeden z nich byl pak vpodvečer ve stabilním stavu, uvedl ředitel traumatologie, který odmítl poskytnout další podrobnosti.
V roce 1999 se střílelo na střední škole Columbine High asi 20 kilometrů východně od Evergreen High School. O život tehdy přišlo 14 lidí.
