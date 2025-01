Kdy?

Kdo dřív přijde a zadá přihlášku, bude mít větší šanci úspěch? Tak to není! Ministerstvo školství upozorňuje, že čas zápisu do 1. kola přijímacích zkoušek nerozhoduje. Jen je důležité, nezapomenout ji poslat mezi 1. a 20. únorem. Stejně jako loni i letos budou moct uchazeči podat až pět přihlášek, z toho tři do oborů bez talentové zkoušky a dvě do oborů s talentovou zkouškou.

Jak?

Všechny informace najdou rodiče a uchazeči na www.prihlaskynastredni.cz

Každopádně zůstává možnost podat přihlášku třemi způsoby:

1. elektronicky přes digitální přihlašovací systém DiPSy

2. papírově s podporou elektronického systému

3. čistě papírovou formou. Formulář bude k dispozici v DiPSy

Pořadí podle priority

Školáci si vybrané školy mohou seřadit podle priority, kam by v případě úspěchu chtěli nastoupit nejraději. „Je v nejlepším zájmu uchazeče napsat do přihlášek pořadí podle skutečného zájmu – první místo má patřit oboru, po kterém skutečně touží, druhé a třetí pak těm, kde je vyšší pravděpodobnost, že se dostane. Taktizovat nemá význam,“ upozorňuje ministr školství Mikuláš Bek (60, STAN). Pokud se uchazeč umístí »nad čarou« ve více školách, bude systémem přiřazen na tu, o kterou má podle pořadí největší zájem.

Stále se nemohou rozhodnout?

Pokud školák stále tápe, jaký obor studovat, rozhodně by se podle dětského psychoterapeuta Miloslava Čedíka s volbou neměl stresovat. „Nejde o absolutní rozhodnutí, na cestě k poznání mohou přijít další křižovatky,“ říká Čedík s tím, že všechny děti nejsou studijní typy.

„To není žádná katastrofa. Dnes se ukazuje, jak chybějí řemeslníci, i v tomto oboru mohou být špičky a je zde i dobré platové ohodnocení. Děti si pak později mohou maturitu dodatečně dodělat,“ radí psychoterapeut. Jeho slova potvrzují i statistiky, zhruba 10 tisíc uchazečů se bude hlásit na střední z jiné školy než základní.

Užitečné srovnání s loňskem

Uchazeči budou mít nově možnost najít si na webu Vzdělávání v datech informace o tom, jaký byl zájem o vybranou školu loni, kolik deváťáků se na ni hlásilo, kolik bylo přijato a jejich průměrné skóre, tedy počty bodů z přijímacích testů. To vše, aby dokázali odhadnout své šance.

Důležité termíny 1. kolo

Přihlášky: 1. až 20. 2. Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

➤ Na střední školy: 11. a 14. 4.

➤ Na víceletá gymnázia: 15. a 16. 4.

➤ Náhradní termíny JPZ: 29. a 30. 4.

➤ Školní i talentové zkoušky: 17. 3. až 23. 4.

➤ náhradní termíny: 24. 4. až 5. 5.

2. kolo

Přihlášky: do 26. 5.

➤ Školní i talentové zkoušky: 9. až 12. 6.

