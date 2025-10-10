Nezletilí migranti měsíce znásilňovali a týrali učitelku: Nejstaršímu hrozí 7 let ve vězení
Učitelku ve Vídni vydírali a znásilňovali nezletilí migranti. Pořizovali si její nahrávky a týrali ji tím nejhorším způsobem. Stala se jejich sexuální otrokyní a musela jim kupovat cigarety a jídlo. Nakonec jí partička zapálila byt.
Začalo to minulý rok v dubnu, kdy učitelka (28) ve Vídni navázala vztah s chlapcem (17). Mladík do školy nechodil a věkovou hranici pro aktivní sexuální život už přesáhl. Vztah byl zcela legální. Problém tkvěl v tom, že se chlapec románkem chlubil před kamarády a ti začali ženu doma navštěvovat, uvedl web News.
Nezletilý Rumun (17), Iráčan (15) a Afghánec (15) využívali její obydlí jako bezpečné zázemí pro braní drog. Učitelku si s kamarádem několikrát nahráli při styku a pomocí záznamů ženu vydírali, popisuje web Bild. Jelikož oběť nechtěla ztratit svou práci a reputaci, poslouchala je a čelila obrovskému psychickému nátlaku.
Skupina agresorů jí nutila kupovat cigarety, jídlo a platit za ně taxíky. Vydíranou ženu měli chlapci znásilnit jak jednotlivě, tak hromadně. Stala se jejich sexuální otrokyní a musela snášet psychické i fyzické týrání. Nátlaku čelila neskutečných 6 měsíců, podle deníku Daily Star.
Celá hrozivá situace vyvrcholila, když byla učitelka pracovně v zahraničí. Mladíci se vloupali k ní do bytu, ukradli všechny cennosti včetně šperků, hodinek a slunečních brýlí. Aby zahladili stopy, byt zapálili. U soudu se ke krádeži přiznali, ale založení požáru popírají.
Agresivní skupinka nejspíš patří do gangu o 70 až 80 členech, ve kterém se navzájem rádi chlubí videi svých trestních činů. Žena si přeje v soudním řízení co největší soukromí. Z její psychiatrické zprávy vyplývá, že má po velmi těžkém období chronickou depresi a posttraumatickou stresovou poruchu. Soudní proces má pokračovat 15. října a rozsudek by měl soudce vznést 20. října, podle rakouských novin Die Presse. Mladíkovi, který od té doby dovršil plnoletosti, hrozí 7 a půl roku ve vězení.