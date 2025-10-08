Police na Děčínsku hledá ozbrojeného mladíka: Daniel (16) spáchal loupežné přepadení?!

Policie pátrá na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi (16), je podezřelý z loupežného přepadení
Policie pátrá na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi (16), je podezřelý z loupežného přepadení  (Autor: Policie ČR)
Aktualizováno -
8. října 2025
14:45
Autor: ČTK - 
8. října 2025
14:13

Policisté pátrají v okolí České Kamenice na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi (16), kterého podezřívají z loupežného přepadení. To se stalo ve středu dopoledne v Děčíně.

Do pátrání policisté zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost požádali také českolipské kolegy a hasičský záchranný sbor se čtyřkolkami a drony. O případu informovala policie na síti X.

„Po hledaném muži policisté vyhlásili celostátní pátrání a nyní  se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání,“ uvedla na webu policie mluvčí Eliška Kubíčková. Šestnáctiletý Daniel K. měří přibližně 170 cm, je štíhlé postavy a má kratší světlé vlasy. Na sobě měl černé kalhoty a zelený vojenský kabát.

„Hledaný muž je ozbrojen a tudíž může být nebezpečný. Pokud ho uvidíte, nesnažte se jej sami zastavit a volejte linku 158,“ uvedli policisté.

Video  Kriminalisté dopadli v Brně brutálního lupiče  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
pátráníloupežné přepadeníozbrojenýozbrojená loupežHasičský záchranný sborDěčínokres DěčínČeská Kamenice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud