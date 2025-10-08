Police na Děčínsku hledá ozbrojeného mladíka: Daniel (16) spáchal loupežné přepadení?!
Policisté pátrají v okolí České Kamenice na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi (16), kterého podezřívají z loupežného přepadení. To se stalo ve středu dopoledne v Děčíně.
Do pátrání policisté zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost požádali také českolipské kolegy a hasičský záchranný sbor se čtyřkolkami a drony. O případu informovala policie na síti X.
„Po hledaném muži policisté vyhlásili celostátní pátrání a nyní se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání,“ uvedla na webu policie mluvčí Eliška Kubíčková. Šestnáctiletý Daniel K. měří přibližně 170 cm, je štíhlé postavy a má kratší světlé vlasy. Na sobě měl černé kalhoty a zelený vojenský kabát.
„Hledaný muž je ozbrojen a tudíž může být nebezpečný. Pokud ho uvidíte, nesnažte se jej sami zastavit a volejte linku 158,“ uvedli policisté.
