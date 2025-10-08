Školačku viděli naposled v pondělí 6. října kolem poledne v Jahnově ulici v Ostravě místní části Mariánské Hory. „Dívka má u sebe mobilní telefon, který je ovšem nedostupný,“ řekl policista Jan Segsulka.
Policisté provedli prověrky v místě jejího bydliště i přilehlém okolí, kde by se mohla pohybovat. Propátrali zdravotnická zařízení a nákupní centra, zatím bezvýsledně. Nejpravděpodobněji by se mohla nacházet v ostravských částech Poruba nebo Nová Bělá. „Vzhledem k dřívějším vazbám nezletilé,“ uvedl policista.
Dívka je štíhlá, vysoká 150 až 155 cm, má modré oči, vlasy hnědočerné rovné s délkou po ramena. Z trvalého bydliště odešla v bílém tričku, tmavě modrém svetru a černé bundě, a na nohou měla černé legíny. Pokud byste ji někde spatřili, hned volejte linku 158, případně navštivte kteroukoliv policejní služebnu.
