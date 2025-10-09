Příčina smrti extrémního parašutisty Baumgartnera (†56): Rekordman zemřel vlastní vinou!
Při tragické smrti rakouského parašutisty Felixe Baumgartnera (†56) zaplakalo množství fanoušků extrémních sportů. Felix, který se do paměti zapsal především svým skokem z vesmíru v roce 2012, ovšem zahynul právě při jednom ze svých kousků na dovolené v Itálii.
Kolem pádu parašutisty se tyčilo mnoho otazníků. Zprvu se zdálo, že došlo k selhání padáku, později k selhání srdce, ovšem technická zpráva vyvrátila obojí.
„Nehoda byla způsobena výhradně lidskou chybou, padákový kluzák byl v perfektním stavu a neměl žádné závady,“ stojí v technické zprávě.
„Došlo k rychlé ztrátě výšky, když začal střemhlavý spirálový let, a Baumgartner nedokázal padák ze spirály vyvést,“ dodává státní zástupce Ferma Raffaele Iannella. Podle něj parašutista nepoužil správnou techniku k opětovanému získání kontroly, což vedlo k úplné ztrátě kontroly nad padákem.
S ním se pak Baumgartner zřítil do letoviska, kde utrpěl zranění páteře a při nárazu tragicky zemřel.
